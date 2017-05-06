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瓊瑤在臉書道別！心痛「雪花」變「血花」

2017/05/06 20:25

瓊瑤、平鑫濤，夫婦合照。（資料照，記者魏嘉志攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕作家瓊瑤與平鑫濤情牽半世紀，平鑫濤日前因患失智長期臥病在床，瓊瑤因是否該替老公插鼻胃管，和平家子女鬧翻，雙方各自對外公開喊話，讓家務事全搬上檯面。今她再度在臉書發文，透露當初只寫《在雪花飄落之前 -- 我生命中最後一課》一系列文章，是為探討病人有沒有選擇死亡的權利，卻一再被誤解，心痛直呼：「別了，親愛的朋友們，後會無期」，宣布將在9日晚間關閉臉書，過自己的後半生，當天也是夫妻倆結婚39周年的日子。

瓊瑤稍早在臉書發文道別，表示將在9日關閉臉書。（翻攝自瓊瑤臉書）

瓊瑤表示，之所以寫下一系列文章，只是希望讓關心這件事來龍去脈的朋友深入了解，「這不是八卦的狗血連續劇，這是活生生的真實人生。「尊嚴死」比「毫無尊嚴和品質，依靠醫療器材加工活著」更重要。」她透露日前她在臉書上做了民調，有82%的人都不願加工活著，雖然調查結果僅供參考，但她認為某一部分也透露出目前高齡化社會的真實寫照。她並強調外界的一切指控，讓她當初寫書分享的一片美意全被扭曲，「我無能辯解，當一件正面的事，變成八卦時，不是「真理越辯越明」，而是「糞坑越挖越臭」。我一夜之間，就變成眾矢之的！萬箭穿心的我，頓時傷痕累累，我除了認錯道歉，沒有第二條路！我的「雪花」，終於變成「血花」。

她表示某天晚上她做了惡夢，夢到街道上全是各色老人，每人的鼻尖都掛著一根鼻胃管，「那夜，我坐在床上，無法入睡，我想，還好夢裡的老人都會走路。但是，安養中心，長照中心裡，還有多少依賴鼻胃管為生，吃喝拉撒睡全在一張床上的老人呢？如果當局再不重視「加工活著」的問題，恐怕大巨蛋還是改成「長照中心」，專門照顧這些加工活著的病患吧！」

她強調自己的善意被汙染，讓她相當心痛，決心關閉臉書，過自己的生活。「鑫濤已經移交給三個兒女，我的自責也該告一段落了！所以，我即將關閉臉書，十四年來為了照顧鑫濤，不曾出國！我想去國外走走，轉換一下心情！鑫濤有最愛他的兒女陪伴，有我信任的醫院、院長、護理長……的照顧，我想會很長壽的！我特地把留言版開放到5月9日晚上12點。那天，是我和鑫濤結婚39周年紀念日！有網友在臉書貼上我的歌 -- 「相遇的魔咒」，是的！儘管相遇是一種魔咒，感謝它讓我們彼此擁有！別了！親愛的朋友們！珍重！珍重！珍重！」。

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