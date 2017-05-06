蔡黃汝拍戲險遭大浪捲走 楊一展MAN扛上岸

蔡黃汝與楊一展為《我的愛情不平凡》到海邊取景。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝在海邊拍戲，卻險遭海浪沖走意外！她與楊一展日前為台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》到海邊拍攝一場釋放情緒的戲，劇中早上8點多到達現場拍攝，當時已是漲潮，海浪力量非常大，楊一展在海中都站不太穩，更何況是身形纖細的蔡黃汝，在一個浪打過來時，她不小心失足跌入海中差點被浪捲走，讓工作人員立馬跳下海撈她回來。

蔡黃汝與楊一展為《我的愛情不平凡》到海邊取景。（三立提供）

場面驚險萬分，所幸蔡黃汝安全被救上來，不過海中的石頭非常的粗，她的雙腳也因此被這些硬石刮傷，當時楊一展擔心她在海中不好走回岸上，為了安全起見，一肩將她扛到岸上，讓她感動表示：「有一個會健身的男朋友及老公蠻好的。」

《我的愛情不平凡》蔡黃汝到海邊拍攝一場釋放情緒的哭戲，也感染了對她對戲的楊一展。（三立提供）

另一場蔡黃汝所飾演的吳平凡自責沒能為姊姊分憂解勞而崩潰大哭的劇情，一共兩場哭戲都讓她哭到嘴唇狂顫抖，聲嘶力竭，令人看了揪心。不過原本一場在醫院哭戲，在開拍前已培養好情緒，沒想到剛好有廣告車經過，讓蔡黃汝原本hold住的情緒瞬間被帶走，又得重新培養，她很自責又要讓大家再等她，不過她哭得自然又帶有很重的渲染力，就連楊一展都被感動了，他說：「原本劇情安排我不用哭，沒想到她給我的能量很強，讓我情不自禁的也哭了。」

蔡黃汝與楊一展為《我的愛情不平凡》到海邊取景。（三立提供） 蔡黃汝與楊一展為《我的愛情不平凡》到海邊取景。（三立提供） 蔡黃汝與楊一展為《我的愛情不平凡》到海邊取景。（三立提供） 蔡黃汝與楊一展為《我的愛情不平凡》到海邊取景。（三立提供）