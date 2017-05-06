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80歲梅芳戲前摔傷手 提早4周拆石膏讓人皮皮挫

2017/05/06 19:39

梅芳在《先生媽》展現精湛的演技。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視《閱讀時光Π》第四部文學改編戲劇作品《先生媽》，將於明（5/7）晚8點播出，梅芳在劇中飾演一位為人寬厚慈悲、厭惡「皇民化運動」、堅持當台灣人的傳統女性，小時候曾經看過日本警察的她表示：「拍這部戲勾起了很多小時候的回憶，雖然角色先生媽不愛住日本房子，但我個人覺得住日本房子很舒服。」

李李仁在《先生媽》中的演技備受導演肯定。（台視提供）

去年拍戲期間，正巧碰上梅芳滑倒摔傷手，《先生媽》延至10月才順利開拍，敬業的她甚至手尚未痊癒，就要求醫生提前4個禮拜就拆石膏，讓同組演員、導演拍戲都戰戰兢兢，深怕不小心碰傷她，李李仁說：「那時候在片場還跟阿姨相約要一起打麻將，現在她手應該有比較好了。」梅芳憶起跌傷的當下，不好意思的說：「我就是行動力太好才會跌倒，那次是女兒帶我出遊，在一個四合院我趁剛下完雨一個人出去走走，結果在下台階時不小心滑倒。」

李李仁在《先生媽》中的演技備受導演肯定。（台視提供）

投身電視圈近半世紀的她拍攝作品多達7、8千部，迄今仍相當自我要求，敬業的她前一天一定會背好劇本、不帶劇本到現場，能保持這麼好的記憶力和敬業態度，讓許多人相當欽佩，她打趣說：「如果我以前念書有這麼好的腦力，大概現在不會演戲，當大官去了！」

李李仁在《先生媽》中的演技備受導演肯定。（台視提供）

日前李李仁與導演李志薔出席本劇的「文學改編活動分享會」時，透露劇中的大量日文台詞讓他吃足苦頭，李李仁打趣說：「五十音分開要我唸都沒問題，合在一起就不行了。」在短時間內要背下大量的日文台詞讓他備感壓力，但敬業的他對於流暢度和發音非常要求，所幸成果相當出色，導演李志薔給予肯定。

李李仁透露在拍《先生媽》一場餵梅芳吃粥的戲時，讓他感觸很深。（台視提供）

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