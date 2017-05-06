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林俊傑不怕Say No 沒利潤也要X下去

2017/05/06 19:25

關於經營品牌，林俊傑不怕市場小、環境差，卻想找回台灣的初心。（《MILK潮流誌》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕無論稱他情歌王子、音樂玩家還是潮牌SMG主理人，「JJ」林俊傑覺得，不管任何事，如果與信仰牴觸，他都會Say No，絕不妥協。

林俊傑踏入演藝圈即將邁入15年，這回他成為《MILK潮流誌》封面人物，對這些年來他在音樂、品牌種種堅持和理想侃侃而談。受到很多年輕族群喜愛的林俊傑，一直很重視台灣潮流文化，就算沒利潤、市場小，他還是認為：「好的設計即使無利潤也要心一橫推出。」林俊傑想做的是：創造屬於台灣本地色彩文化，他說：「儘管大環境在變，但這也是新契機。」而最終目標，就是一步步找回屬於台灣街頭文化的初心。

林俊傑喜歡在創作中加入自己的真實情感。（《MILK潮流誌》提供）

林俊傑的感情世界讓人好奇，尤其是在聲色犬馬的娛樂圈中，感情動向難免成為鎂光燈焦點，對於外界的輿論，無論捕風捉影或加油添醋，林俊傑都坦然面對。他在《MILK潮流誌》的專訪中說：「我的創作，我都會形容那是種透明而直接反映當下真實的心情，有開心的、自然有憤怒的，將負面轉化為創作的動力與靈感，維持自己的本心在生活中往前行，即使遇到槍林彈雨，Still moving under gunfire（仍在槍火下前進），那就是真正的林俊傑。」

林俊傑是情歌王子、音樂玩家、同時也是服裝品牌SMG主理人。（《MILK潮流誌》提供）

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