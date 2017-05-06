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女星生下億萬少爺！熬過婚變升格當媽

2017/05/06 19:17

安田美沙子宣布生下健康男寶寶，升格當媽。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕35歲日本寫真女星安田美沙子去年爆婚變，設計師老公、時尚品牌VICTIM設計師下鳥直之趁她懷孕期間，和圈外美女開房間，外遇證據全被媒體拍到。事發後，她大方原諒老公，今她宣布順利生下男嬰，升格當新手媽咪，也不忘謝謝老公在生產過程一路緊牽著她的手，夫妻倆似乎順利度過婚姻危機。

安田今對外發表聲明，表示順利生下健康男寶寶，「對我們家來說，無可取代的珍貴存在，終於順利誕生到這個世界。」她也在Instagram上也放上一家三口的「合照」，夫妻倆雖未露臉，但2人緊握寶寶的手，溫馨照片吸引近2萬名網友點讚。

安田美沙子在IG宣布生子喜訊，夫妻倆緊握寶寶小手，溫馨照片吸引近2萬名網友點讚。（翻攝自安田美沙子Instagram）

安田透露自己當初是龍鳳胎，她是雙胞胎當中的姐姐，如今當媽後，對於爸媽的辛勞也格外有體會，直呼對爸媽覺得慚愧。「雖然我還不是個成熟的媽媽，但未來我會好好守護這寶貴的生命，在人生路上陪伴他一起成長」，文字間充滿母愛的光環。

此外，下鳥直之在23歲時就自立品牌VICTIM，在日本全國共有40間分店，外界推估年營業額破億元，男寶寶出生後，也被外界打趣是含著金湯匙出生的億萬少爺。

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