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周曉涵兒時遇狼鄰居 「他把手伸進我裙子......」

2017/05/06 19:10

周曉涵擔任「12星萌主選拔賽」評審，她在現場與參賽者一同合照。（典十成金提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕已故女作家林奕含事作引起社會廣泛關注，周曉涵今天（5/6）擔任思薇爾內衣品牌舉辦的「12星萌主選拔賽」，提起此事，她自爆國小的時候曾遭怪叔叔鄰居猥褻，讓她從此內心留下陰影。

周曉涵擔任「12星萌主選拔賽」評審，她在現場與參賽者一同合照。（典十成金提供）

周曉涵透露，國小有一位中年男子住在家附近，有一次對方以要請她吃糖果為由，把她拐到公園去，周曉涵說：「他對我說樹上有花還是小果子之類的，問我想不想要，我說好，他就把我抱起來，那時穿小裙子，他把手伸進我的裙子裡再抱起來，那一瞬間剎那覺得很不舒服，雖然還不知道性搔擾是什麼，但一直放在心裡，也從沒有跟家人講。」

周曉涵擔任「12星萌主選拔賽」評審。（典十成金提供）周曉涵擔任「12星萌主選拔賽」評審。（典十成金提供）

周曉涵表示，自己那時還太小，根本不知道對方是不好的人，加上又是鄰居，所以更沒有防備心，她說：「那次之後，我看到那個鄰居就躲，因為他太常在家裡附近散步，而且都知道我何時放學，我一放學他就會在附近晃來晃去，我只要遠遠一看到他就跑，也不敢回家，一直在外面閒晃，然後再回頭看他還在不在，不在了才敢回家。」

周曉涵擔任「12星萌主選拔賽」評審。（典十成金提供）

因為這個事件，也造成周曉涵心中的陰影，「大學時，教授都是一間一間的研究室，有時候男教授叫我去他們研究室講事情，我完全不敢單獨去，一定要找人陪。」也呼籲女生要懂得保護自己，表示：「現在跟以前不一樣了，小女孩只要遇到覺得有一點怪怪的事情，一定要直接跟爸媽講！」

周曉涵擔任「12星萌主選拔賽」評審，她在現場與參賽者一同合照。（典十成金提供）擁有火辣身材的周曉涵，是思薇爾內衣代言人。（典十成金提供）

另外，周曉涵在國中時也曾遇到過曝露狂，她回憶當時就在自己家附近，一個男生只穿著一件大衣，走到她面前便把大衣打開，「他裡面是全裸的，我看到超傻眼，當下覺得可怕。」之後有很長一段時門，她放學回家一定會找同學一起走回家。

擁有火辣身材的周曉涵，是思薇爾內衣代言人。（典十成金提供）

今天的選拔活動號召各星座的美女嫩妹參加，周曉涵不但是召集人也是評審之一，現場主持人問她會不會擔心被參賽者比下去？獅子座的她則自信滿滿地說：「姐姐有練過，所以沒再怕的！」

擁有火辣身材的周曉涵，是思薇爾內衣代言人。（典十成金提供）

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