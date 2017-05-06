周杰倫演唱會音響差？ 新加坡歌迷抵制：「別花冤枉錢」

「周董」周杰倫新加坡「地表最強2」演唱會有歌迷不滿場地設備。（資料照，杰威爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫地表最強巡迴演新加坡踢到鐵板？今年二月公開售票時，門票一度被炒到台幣3萬9千元，現在卻有歌迷呼籲：「大家不要再花冤枉錢。」

去年周杰倫在新加坡辦演唱會時，選擇在新加坡國家體育場舉行，周杰倫也帶著嬌妻昆凌一同參與。沒想到年初才熱銷的演唱會門票，竟然發生退票潮！原來是前場在新加坡國家體育館的演場會讓歌迷「聽起來不爽」，去年就曾經有500名歌迷連署要求退票。

但今年英國搖滾樂團Coldplay也在同一場地舉辦演唱會，卻「（當時）完全沒有音響問題的投訴，以此證明，音響好壞，不在場館，而是主辦單位願不願意投資」，如今「地表最強」演唱會又要返回同一個場地，就有歌迷跳出來要大家抵制。

周杰倫即將回到新加坡舉辦「地表最強2」演唱會。（資料照，記者陳逸寬攝）

投訴的新加坡歌迷表示：「經過了2次國家體育館的經驗，和眾多歌迷的反饋，要求主辦單位回到室內體育館辦演唱會，沒想到，公布的『地表最強2』演唱會，竟然還在國家體育館，這根本是沒採取（歌迷）意見，希望歌迷不要再次花冤枉錢，新加坡的主辦單位能捫心自問，探一探自己的良心，在賺取大筆收入後，是否也同時呈現該有的素質。」

周杰倫所屬杰威爾回應：「該場地已經修正了音響設置的相關事。」並指出近來幾個國際級頂尖藝人及樂團Coldplay都選擇在該處開唱，「所以我們認為這個場地很好，沒有問題。」