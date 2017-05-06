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反派男星酒駕自撞 孕妻盼不回老公

2017/05/06 17:57

反派演員劉朔因酒駕車禍身亡。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾經在《武當2》、《京城四少》、《楚留香新傳》當中扮演反派角色的中國男演員劉朔傳出酒駕自撞身亡，而他的妻子即將臨盆，突如其來死訊令人惋惜。

根據《鳳凰網娛樂》報導，劉朔事發當日凌晨一時許駕駛私家車，在浙江東陽市橫店鎮撞上鋼製護欄，造成車輛嚴重損毀，送醫後搶救不治。抽血檢驗後發現，他每百毫升血液當中含230毫克酒精，遠超過酒駕標準80毫克。

酒駕自撞身亡的劉朔，留下即將臨盆的妻子，據了解妻子還有幾天就要生產了，這讓人感到格外痛心。得知劉朔遭遇意外後，許多圈內好友都對這突如其來的消息感到震驚。

由於橫店交警事後通報，去年五月至今共查獲酒駕者161人，其中16樁涉及影視劇組工作人員。橫店影視公司揚言抵制酒駕，直言涉及酒駕藝人，一旦查實，將被除名。橫店影視公司表示：「跟我們簽合同的將終止合同，後續想跟我們合作的，不會給任何機會，再有演藝圈的人酒駕，需自己承擔所有責任、所有損失。」

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