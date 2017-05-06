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我的舞台無極限 女星上台狂轉75圈

2017/05/06 17:50

楊蒨時特地挑戰高難度呼拉圈75圈的串圈。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕十八般武藝無極限，楊蒨時錄製民視《台灣那麼旺》演唱天后蔡依林的經典歌曲「舞孃」，以呼拉圈的表演呈現，歌曲中間還特地挑戰高難度75圈的串圈，老師受訪時提到說其實串圈很難轉，像是舞者老師們都已經3年以上才有如此好的效果，但楊蒨時能在短時間練得起來算是非常厲害。

莊振凱破費買了太陽眼鏡和靴子，演唱搖滾風格歌曲。（民視提供）

楊蒨時繼各式各樣挑戰後，已經覺得學新技能是一件興奮的事，這次光想到搖呼啦圈這樣結合力與美的舞台表演，肯定可以給觀眾新鮮感，所以就決定挑戰看看。楊倩時表示節目真的讓自己成長很多，有失敗、沮喪、辛苦、成功，但站上舞台後就覺得自己精力充沛，也感謝節目可以讓自己練就一身好功夫，希望觀眾粉絲看到這些參賽藝人的用心。

莊振凱破費買了太陽眼鏡和靴子，演唱搖滾風格歌曲。（民視提供）

另外莊振凱本週大突破，挑戰評審荒山亮的歌曲《一刀兩斷》，首次挑戰搖滾曲風的他在背後下了很大的苦心，他私下透漏說當他決定要唱這首歌時，還特地在網路上觀看很多搖滾團體的影片，並且為了讓表演整體看起來好看，還特地破費買了太陽眼鏡和靴子，也讓大家看到不一樣的莊振凱。

楊蒨時特地挑戰高難度呼拉圈75圈的串圈。（民視提供）

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