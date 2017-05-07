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除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材

2017/05/07 07:50

DARA曾在節目自爆使用臀墊打造「S線條」。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕在主打男帥女美的南韓演藝圈，男偶像使用鞋墊讓比例更修長，堪稱是眾所皆知的「公開秘密」，而女偶像同樣也有其他不能說的「好朋友」，讓身材看來更完美。日前女團「DIA」的19歲成員恩真，就因為舞蹈動作太大，導致胸墊位移滑到腹部，當場糗變「4奶」。

「DIA」近日參加活動演唱新曲《Will you go out with me》時，成員恩真唱跳沒多久就發生胸部「走山」的窘況，但她依舊面帶微笑，敬業賣力表演，再趁著走位空檔時背對觀眾偷偷「喬奶」。而這段影片被粉絲上傳到網路後也迅速引起討論，令網友直呼好笑又尷尬。

恩真因舞蹈動作太大，導致胸墊位移下滑到腹部（上圖左），趁著走位時偷偷「喬奶」（上圖右）。（翻攝自YoutTube）其實除了鞋墊、胸墊外，過去DARA也曾在綜藝節目《強心臟》自爆演出同門「BIGBANG」太陽的《I Need a Girl》時，使用臀墊打造「S線條」，甚至最後還透過節目搞笑向太陽自首：「那天我的身體是假的！」公開偶像有時會陷入自尊心與現實的兩難。

恩真表演新曲《Will you go out with me》時胸墊位移影片：

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