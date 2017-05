除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材

DARA曾在節目自爆使用臀墊打造「S線條」。(翻攝自Naver)〔記者陳立妍/綜合報導〕在主打男帥女美的南韓演藝圈,男偶像使用鞋墊讓比例更修長,堪稱是眾所皆知的「公開秘密」,而女偶像同樣也有其他不能說的「好朋友」,讓身材看來更完美。日前女團「DIA」的19歲成員恩真,就因為舞蹈動作太大,導致胸墊位移滑到腹部,當場糗變「4奶」。

「DIA」近日參加活動演唱新曲《Will you go out with me》時,成員恩真唱跳沒多久就發生胸部「走山」的窘況,但她依舊面帶微笑,敬業賣力表演,再趁著走位空檔時背對觀眾偷偷「喬奶」。而這段影片被粉絲上傳到網路後也迅速引起討論,令網友直呼好笑又尷尬。

恩真因舞蹈動作太大,導致胸墊位移下滑到腹部(上圖左),趁著走位時偷偷「喬奶」(上圖右)。(翻攝自YoutTube)其實除了鞋墊、胸墊外,過去DARA也曾在綜藝節目《強心臟》自爆演出同門「BIGBANG」太陽的《I Need a Girl》時,使用臀墊打造「S線條」,甚至最後還透過節目搞笑向太陽自首:「那天我的身體是假的!」公開偶像有時會陷入自尊心與現實的兩難。

恩真表演新曲《Will you go out with me》時胸墊位移影片: