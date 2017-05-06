星女郎搶錯人夫 繼女3歲還未報戶口

中國女星張雨綺去年閃婚商人袁巴元，男方卻不斷傳出負面消息。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導］30歲中國女星張雨綺去年10月閃婚認識70天的43歲商人袁巴元。男方年初遭前女友上海節目主持人葛曉倩控訴，不為兩人未婚生下的女兒確認身分，導致女兒無法辦戶口，上不了幼稚園，更憤而告上法庭。

上海節目主持人葛曉倩控告前男友袁巴元不幫兩人未婚生下的女兒辦戶口，恐延誤女兒入學。（翻攝自微博）

報導指出，袁巴元與葛曉倩當年曾辦過婚禮但沒正式登記，生下女兒後袁巴元也未幫女兒辦戶口，由於女兒今年快滿3歲將要上學，葛曉倩只好訴諸法庭強逼袁巴元出面。不過由於袁巴元的住址不斷更改，使得傳票多次遭退，至今遲遲未能開庭。

中國女星張雨綺去年閃婚商人袁巴元，男方與前女友育有一女，分手後續到現在都還沒處理完。（翻攝自微博）

張雨綺當年以「星女郎」之姿演出周星馳《長江七號》爆紅，2010年曾自拍車震照炒新聞喧騰一時；2011年時與中國導演王全安結婚，3年後男方爆出嫖妓事件，夫妻關係降到冰點，直到2015年女方私會神秘男子被拍，張雨綺才向媒體坦承夫妻兩人已經離異。