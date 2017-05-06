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朴信惠爆熱戀崔泰俊 同遊植物園被直擊

2017/05/06 17:32

朴信惠（左）被爆與男星崔泰俊（右）熱戀中。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲的南韓女星朴信惠，曾演出許多夯劇《原來是美男》、《皮諾丘》、《Doctors》，鄰家女孩清純模樣和水汪汪大眼魅力十足，出道以來時常和對戲的男星傳出緋聞， 堪稱演藝圈發電機。近日傳出朴信惠和男星崔泰俊熱戀，兩人4月才被目擊一起出國旅行，回國後又被拍到疑似在植物園約會。

朴信惠透過經紀公司否認戀情。（翻攝自朴信惠Instagram）

據韓媒《OSEN》報導，朴信惠和崔泰俊是中央大學的學姊學弟，兩人在大學時期就是好友，進入演藝圈後關係也更加親近。今年4月兩人才被目擊一起在國外和一群朋友見面，回國後1個月，又被拍到一起同遊植物園，被網友懷疑熱戀中。

崔泰俊和朴信惠是中央大學的校友，兩人從大學時期就是好友。（翻攝自崔泰俊Instagram）

朴信惠的經紀公司則出面澄清，表示兩人從大學時期就是很親近的朋友，而兩人會在國外見面，只是剛好發現兩人同時都在國外旅行，才相約見面。朴信惠並非單獨和崔泰俊一起同遊植物園，當天還有一群好友也一起同行，但可能因為兩人都是明星，才會被誤會是在熱戀。

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