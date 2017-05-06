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網路霸凌再一樁 變性歌手遭嗆「你沒資格當媽」

2017/05/06 16:53

鍾潔希（中）化身黑色搖滾女神嗨唱西門町。（新音符製作提供）

〔記者洪素津／台北報導〕馬來西亞珍女人鍾潔希來台宣傳英文專輯《BE STRONG堅強》，稍早在西門町舉辦簽唱會，活動中鍾潔希20歲兒子Jeffrey驚喜現身奉上康乃馨預祝母親節快樂，鍾潔希坦言當初領養時大多數人多半不贊成，只因自己身分特殊，更有網友霸凌「你憑什麼領養小孩當母親」對此鍾潔希則挺出回應「只要有愛就可以」。

鍾潔希20歲兒子Jeffrey（左）驚喜現身。（新音符製作提供）

鍾潔希20歲兒子Jeffrey現身，更是讓她感動拭淚「當時領養他時才三歲，現在竟變成小鮮肉了」，問及是否反對兒子走向演藝圈，鍾潔希強調自己是虎媽表示「要先把課業弄好，未來如何不設限」。當時鍾潔希毅然決然從她姊姊那邊將Jeffrey領養過來，鍾潔希感恩道「他是上天送給我最大的禮物」。而提到敏感兒子性向話題，鍾潔希表示兒子喜歡的是女生，但不管未來如何，Jeffrey都會是她最愛的兒子。

鍾潔希20歲兒子Jeffrey驚喜現身奉上康乃馨預祝母親節快樂。（新音符製作提供）

鍾潔希今赴西門町舉辦簽唱會，老公也親自到場力挺，現場更有兩位高齡奶奶隨音樂起舞，身為癌症醫學博士的鍾潔希也在台上表示希望她的歌，可以讓癌症病患或是遭到網路霸凌的人堅強起來，認為「跌倒過的人，再爬起來最堅強」。

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