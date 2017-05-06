Ella月子做了什麼 慘被Selina公然飆罵

克林奶粉記者會，Selina任家萱。（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Ella」陳嘉樺上個月喜迎寶貝兒子「勁寶」出生，當時好姊妹Selina和Hebe位居產房「搖滾區」陪產，今天Selina和任爸出席金克寧銀養奶粉活動，她爆料Ella雖然都乖乖待在月子中心，但坐月子期間做了很多荒唐事，「我每天都在聊天室咒罵她，你怎麼坐月子的？」還對著鏡頭向Ella放話：「陳嘉樺，你現在有在看嗎？你自己在臉書好好跟大家坦承你做了什麼事？」但堅持不肯鬆口透露Ella的「坐月子荒唐史」。

Selina說，她們的姊妹群組有好幾個成員都是媽媽，也跟Ella告誡：「真的要注意自己的狀況，現在養好，就是女人重生的機會。」Selina也表示，她雖然狠罵Ella不好好坐月子，但也安慰她：「沒關係你這胎沒做好，你就會知道苦，反正你很快就會生下一胎，就再生下一胎，第二胎的時候再一起把月子坐好。」

Selina任家萱（右）、任爸出席克林奶粉代言記者會。（記者陳逸寬攝）

下周就是母親節，Selina表示應該會提前和Ella一起度過，還鼓吹Ella暫時溜出來跟她們一起吃飯，但被一旁的任爸阻止，開示說：「千萬不行，我母親那代，月子坐得好，到80歲眼睛都還可以看著穿針。」