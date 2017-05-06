（影音）孫協志喊職災 剛長出的頭髮就這樣扯掉......

〔記者吳志偉／台北報導〕中視《飢餓遊戲》下週將要前往香港迪士尼進行挑戰，今天（5月6日）特地在板橋大遠百舉辦飢餓挑戰賽，現場來了將近300名粉絲，幾乎快把現場擠爆，讓3位主持人相當感動，孫協志開心地表示：「自從2008年出專輯後，就再也沒舉辦類似的粉絲互動會，希望未來能每年舉辦一次。」

中視節目「飢餓遊戲」粉絲挑戰賽；孫協志（右起） 、王仁甫、許孟哲。（記者陳奕全攝）

3人自從開始主持外景節目之後，都分別發生職業災害，王仁甫感慨地說：「因為錄影無法按時吃東西，所以導致自己胃食道逆流讓咽喉食道受傷，醫生還特別交代必須按時吃東西，但為了《飢餓遊戲》只好放棄自己唱歌生涯。」而許孟哲和王仁甫也因為錄影大小傷不斷，但依然會為了節目而努力表現。

中視節目「飢餓遊戲」粉絲挑戰賽與粉絲玩遊戲。（記者陳奕全攝）

更令人笑掉大牙的職業災害，竟然是有一次膠帶黏在孫協志頭髮上，要撕掉時竟不小心連頭髮都扯掉，孫協志開玩笑地說：「好不容易都長了出來又被扯掉，真是難過啊！」

中視節目「飢餓遊戲」粉絲挑戰賽與粉絲玩遊戲，相當逗趣。（記者陳奕全攝）

中視節目「飢餓遊戲」粉絲挑戰賽；孫協志。（記者陳奕全攝） 中視節目「飢餓遊戲」粉絲挑戰賽；王仁甫。（記者陳奕全攝） 中視節目「飢餓遊戲」粉絲挑戰賽；許孟哲。（記者陳奕全攝）