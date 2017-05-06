《冰與火》續命成功！衍生劇一次來四部

《冰與火之歌：權力遊戲》將一口氣發展4部衍生劇。（HBO提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》今年將推出第7季，不過日前製作人已宣布，將於第8季畫下句點，讓不少粉絲大感遺憾。但外媒也曝光，《冰與火之歌》將一口氣發展4部衍生劇，編劇陣容也已經確定。

《冰與火之歌》堪稱HBO最成功的影集，HBO的項目總裁凱西布洛伊去年受訪時曾表示，他們不反對拍衍生劇，包括前傳都在考慮範圍之內。而目前曝光將為四部衍生劇擔編劇的包括電影《金剛：骷髏島》編劇馬克斯博倫斯坦、《金牌特務》系列聯合編劇珍古德曼、曾獲奧斯卡最佳改編劇本肯定的布萊恩海格蘭、還有曾為HBO影集擔任編劇的卡莉芮，當然，還有原著作者喬治·R·R·馬丁。

《冰與火之歌：權力遊戲》第7季將於7月17日與美國同步首播。（HBO提供）

不過這4部衍生劇並非全部都會獲得電視台預定，《娛樂周刊》也表示，不一定會像《權力遊戲》般採多季影集規劃，目前的目標很可能是至少一部能夠延續HBO的版權。HBO對於衍生劇則表示目前尚未有時間表，「我們會盡可能給編劇時間，就像我們所有影集開發一樣，劇本完成後我們先經過審核。」

《冰與火之歌：權力遊戲》第7季共7集，將於7月17日上午9點於HBO與美國同步首播，當日晚間9點再次播出。而最終的第8季，目前劇本已創作了一半，預計將推出6-8集。