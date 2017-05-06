限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）任爸簽放棄急救同意書 Selina坦言捨不得

2017/05/06 15:24

Selina任家萱（右）、任爸出席克林奶粉代言記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕日前瓊瑤老公平鑫濤因臥病在床，引爆瓊瑤及平家子女隔空放話的「插管之爭」，今天「Selina」任家萱和任爸一起出席金克寧銀養奶粉代言活動，父女倆感情甚篤，平常就會聊到身後事，任爸說早已和任媽一起簽下放棄急救同意書，還用瓊瑤的話感性和任媽說：「我希望我是最後一個讓你遺忘的人。」

Selina任家萱（右）、任爸出席克林奶粉代言記者會。（記者陳逸寬攝）

雖然任爸對於生死頗看得開，但Selina以子女的角度坦言，真正碰到這個狀況會非常難下決定，「就像我爸對他爸一樣，這是非常難下的決定，總是會有一絲希望，雖然他這樣講，但我跟我妹如果遇到，應該又會有不同想法。」言下之意，到了緊要關頭還是會捨不得。

Selina也笑說，曾問爸媽要不要器捐，「但他們說他們的年紀（器官）應該已經不堪使用。」聊到火葬，任媽也開玩笑說：「我不想跟你爸住在一起，我這輩子已經跟他住了，可以不要住了嗎？」還談到遺產稅，任爸說沒什麼好付，因為他沒什麼遺產，讓Selina笑說：「這就是窮人的好處。」用健康的心態在聊身後事。

Selina任家萱（左）、任爸（中）出席克林奶粉代言記者會。（記者陳逸寬攝）

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」 豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」
2017/05/06 08:03
女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服 女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服
2017/05/06 08:35
豬哥亮不知罹癌 3年前靠祂指點「健康出問題」 豬哥亮不知罹癌 3年前靠祂指點「健康出問題」
2017/05/06 07:14
「人形蜈蚣」可行？專業醫師剖析好噁心 「人形蜈蚣」可行？專業醫師剖析好噁心
2017/05/06 09:57
千萬法拉利慘刮傷！黑范夫妻只好找人幫忙 千萬法拉利慘刮傷！黑范夫妻只好找人幫忙
2017/05/06 07:27
（影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海 （影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海
2017/05/06 07:39
《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億 《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億
2017/05/06 07:10
菜菜子收視率剩個位數 想當「脫星」救人氣 菜菜子收視率剩個位數 想當「脫星」救人氣
2017/05/06 10:34
格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲 格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲
2017/05/06 07:42
54歲男星被女粉絲約炮 老婆反應是… 54歲男星被女粉絲約炮 老婆反應是…
2017/05/06 09:26
三立《消失的國界》記者車禍 網友集氣度難關 三立《消失的國界》記者車禍 網友集氣度難關
2017/05/06 11:42
暗黑版孫芸芸自白 「為了做這些事」才拍AV 暗黑版孫芸芸自白 「為了做這些事」才拍AV
2017/05/06 13:43
哈妮回味初吻滋味 被壓住額頭「像拔牙」 哈妮回味初吻滋味 被壓住額頭「像拔牙」
2017/05/06 11:47
小S「大姐美照」曝光 甜美外型撞臉陳妍希 小S「大姐美照」曝光 甜美外型撞臉陳妍希
2017/05/06 12:18
病情更新》豬哥亮病房飄爵士樂 謝金晶出國祈福求續命 病情更新》豬哥亮病房飄爵士樂 謝金晶出國祈福求續命
2017/05/06 13:45
黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌 黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌
2017/05/06 07:29
訊息已讀不回 陳亞蘭透露豬哥亮個性 訊息已讀不回 陳亞蘭透露豬哥亮個性
2017/05/06 15:09
節目挨虧「胡扯不輸陳星」 劉寶傑回家被女兒噹爆 節目挨虧「胡扯不輸陳星」 劉寶傑回家被女兒噹爆
2017/05/06 15:18
小禎曝親弟帥照撞臉趙又廷 竟被誤會新男友 小禎曝親弟帥照撞臉趙又廷 竟被誤會新男友
2017/05/06 15:01
被爆拍片吞錯藥險喪命 女星避談似有隱情 被爆拍片吞錯藥險喪命 女星避談似有隱情
2017/05/06 10:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.