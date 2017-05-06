（影音）任爸簽放棄急救同意書 Selina坦言捨不得

Selina任家萱（右）、任爸出席克林奶粉代言記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕日前瓊瑤老公平鑫濤因臥病在床，引爆瓊瑤及平家子女隔空放話的「插管之爭」，今天「Selina」任家萱和任爸一起出席金克寧銀養奶粉代言活動，父女倆感情甚篤，平常就會聊到身後事，任爸說早已和任媽一起簽下放棄急救同意書，還用瓊瑤的話感性和任媽說：「我希望我是最後一個讓你遺忘的人。」

Selina任家萱（右）、任爸出席克林奶粉代言記者會。（記者陳逸寬攝）

雖然任爸對於生死頗看得開，但Selina以子女的角度坦言，真正碰到這個狀況會非常難下決定，「就像我爸對他爸一樣，這是非常難下的決定，總是會有一絲希望，雖然他這樣講，但我跟我妹如果遇到，應該又會有不同想法。」言下之意，到了緊要關頭還是會捨不得。

Selina也笑說，曾問爸媽要不要器捐，「但他們說他們的年紀（器官）應該已經不堪使用。」聊到火葬，任媽也開玩笑說：「我不想跟你爸住在一起，我這輩子已經跟他住了，可以不要住了嗎？」還談到遺產稅，任爸說沒什麼好付，因為他沒什麼遺產，讓Selina笑說：「這就是窮人的好處。」用健康的心態在聊身後事。

Selina任家萱（左）、任爸（中）出席克林奶粉代言記者會。（記者陳逸寬攝）