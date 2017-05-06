（圖輯影音）許孟哲男性尊嚴掃地 孫協志虧他8公分4秒男

中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；孫協志。（記者陳奕全攝）

〔記者陳奕全／台北報導〕中視節目《飢餓遊戲》3位主持人孫協志、王仁甫、許孟哲。今天出外景與粉絲舉行挑戰賽，3位主持方式不同，孫協志被其他2個人說是最囉嗦、碎念、愛抱怨，而許孟哲在節目中因玩遊戲被取3個綽號為「4秒男」、「8公分」、「五趴王」。

許孟哲無奈表示為了男人的自尊只能選「5趴王」，逗的台下粉絲笑聲連連。

由於母親節快到了，王仁甫為了同時討好3個女人，他表示將一起約媽媽、岳母、老婆一起慶祝吃飯，但擔心場面會變成「三娘教子」。而其他兩位主持人也表示將在母親節帶媽媽做她喜歡做的事。

中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；右起為孫協志、王仁甫、許孟哲。（記者陳奕全攝） 中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；許孟哲。（記者陳奕全攝） 中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；孫協志 。（記者陳奕全攝） 中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；左起為孫協志、王仁甫、許孟哲。（記者陳奕全攝） 中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；孫協志（右）、王仁甫（左）。（記者陳奕全攝） 中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；右起為孫協志、王仁甫、許孟哲。（記者陳奕全攝） 中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；王仁甫。（記者陳奕全攝） 中視節目《飢餓遊戲》粉絲挑戰賽；許孟哲。（記者陳奕全攝）