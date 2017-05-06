訊息已讀不回 陳亞蘭透露豬哥亮個性

陳亞蘭今出席活動，溫暖關懷豬哥亮病情。（記者潘少棠攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕今資深藝人陳亞蘭以及余天、李亞萍夫婦、李鑼等人，出席殯葬業者「台灣仁本」創辦人陳原新書《當生命走到盡頭，愛才開始》發表會。陳亞蘭過去曾與豬哥亮合作《萬秀豬王》，建立深厚情誼，近來豬哥亮傳病情急轉直下，今她不願證實，僅委婉表示，一直都有透過豬哥亮女兒謝金晶表達關心，「他是一個傳奇的人物，我相信一定會有奇蹟出現。」

陳亞蘭表示，她以前跟豬哥亮合作，大家都了解彼此個性，「我以前跟豬大哥合作，他非常在意自己的形象，每次出場一定從頭到腳打扮的美美的，推陳出新」，她知道豬哥亮在意自己的形象，所以她僅透過電話、簡訊關心，沒有去醫院探望。

豬哥亮如今在醫院休養當中。（資料照，記者王文麟攝）

不過，陳亞蘭透露幾個月前曾與豬哥亮通過電話，當時他的精神聽起來很好，「那時候我還跟他說，『我那麼用心，傳了簡訊給你，怎麼都不回？』，他就很爽朗回說『我就都有看到，就好啦』，大家都會互相包容彼此個性。我相信如果他有需要，他一定會主動開口。」

對於豬哥亮的病情，她態度則相當低調，不願證實，「他的家人都沒有親口證實過病情，我這邊不敢替他回答太多。不過他是一個傳奇的人物，我相信一定會有奇蹟出現，希望他好好休養，重出江湖，再帶給大家歡樂。」