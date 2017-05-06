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神導自爆《金牌特務3》籌備中 動作戲挑戰「教堂大戰」

2017/05/06 15:27

首集《金牌特務》的教堂大戰相當經典。（翻攝IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕續集鉅片《金牌特務：機密對決》，日前推出首支預告，讓影迷期待不已。不過續集還沒上映，導演馬修范恩已宣布第3集正開發中，更透露第2集將會有4場精彩動作戲，與首集的「教堂大戰」匹敵。

導演馬修范恩是粉絲眼中的「神導」，包括《特攻聯盟》、《X戰警：第一戰》等作品都大獲好評，偏偏拍攝續集他都興趣缺缺。馬修先前受訪時也表示，續集往往會破壞一部電影的原創性，但《金牌特務》從漫畫小說就已是自己參與的著作，為求保留原創性，才破例接下續集《金牌特務：機密對決》導演任務。

《金牌特務：機密對決》還未上映，第3集已在籌備中。（翻攝IMDB）

不過馬修也自爆，曾對接拍續集相當猶豫，「不少好萊塢電影都會拍續集，但不一定拍得更好，像《特攻聯盟2》就是個很好的教訓，我們不想拍出一部可怕的續集電影！」他表示，只會以更天馬行空、更跳脫的方式去突破創作：「我們會將《金牌特務》的續集拍得更浩大、更大膽、更有趣，並且更瘋狂！」

他也透露，《金牌特務：機密對決》將有4場戲足以和首集瘋狂的「教堂大戰」匹敵，更說：「在規劃第2集時，我和聯合編劇已經在策劃第3集了！第2集將會像是連接第3集的橋樑，如果反應好的話，我們就會繼續拍下去。」

《金牌特務：機密對決》描述英國紳士特務「金士曼」的總部遭到毀滅攻擊，伊格西和梅林必須向美國的盟友「仕特曼」合作，一同對抗美麗又危險的反派Poppy（直譯：罌粟花）。電影9月21日在台上映。

柯林佛斯將在《金牌特務：機密對決》復活。（翻攝IMDB）

《金牌特務：機密對決》首張中文海報曝光。 （福斯提供）

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