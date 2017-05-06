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鳥卦命理師批索非亞挨罵 回擊網友「會處理大家」

2017/05/06 14:38

鳥卦命理師王馨怡（左）加入圍剿索非亞（右）的行列，被網友痛批，今她忍不住反擊了。（左：翻攝自臉書，右：記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕靈界大戰開打了？HBO、公視合作的《通靈少女》爆紅，劇中女主角的原型─前靈媒索非亞，曾在著作中寫到風水、姓名學無用論，惹怒一票命理老師，直批她怪力亂神，而鳥卦命理師王馨怡也加入圍剿行列，立刻引來網友痛批是嫉妒戲紅而出來刷存在感，認為鳥卦也是怪力亂神，事隔一天，王馨怡忍不住回擊網友，還說要和江柏樂討論要如何「處理大家」。

王馨怡在私人臉書上說：「電視紅，報紙就一直報導，也不管是否正確嗎？所以說大家自求多福吧，台灣已經民不聊生，再加上怪力亂神，是想更亂嗎？」招來網友砲轟：「鳥卦也是怪力亂神。怎麼不說自己啊。」，事隔一天，王馨怡再度發文回擊，力挺江柏樂之外，還說這些網友是水平不足的屁孩，「愛看戲是你們的事情」，她痛批：「鬼不可怕，因為你們這些霸凌者比鬼更嚇死人，我跟江老師會一起看要怎樣處理大家，後會有期。」

王馨怡臉書全文：

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