江柏樂道歉名嘴認證附身 網友集體打臉

命理老師江柏樂怒槓索非亞。（江柏樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理老師江柏樂槓上《通靈少女》郭書瑤角色原型、前靈媒索非亞，在臉書砲轟索非亞「腦筋壞了嗎」，嗆聲PK引發網友熱烈討論。

江柏樂緊貼《通靈少女》靈異風潮，還特別拜讀完索非亞的著作《靈界的譯者》系列書籍，看完後對索非亞風水、鬼魂的論點，不能苟同。尤其書中提到風水、姓名學無用論，更激起命理師江柏樂怒火，挑明「派徒弟就能屌打索非亞」。

戰力十足的江柏樂，上三立節目錄影時，卻意外跟名嘴呂文婉道歉，指他10年前不信呂文婉所說的神明附身一事，但後來證明是真的！

索非亞（左）擔任《通靈少女》顧問，指導郭書瑤（右）如何做法。（HBO Asia提供）

江柏樂在臉書說：「今天要和美女呂文婉正式道歉，十年前在錄影現場，文婉說神明附身的事，老師說不可能！今天證實她說的是真的，神明附身時會身體發熱．心跳加速，老師在此謝謝妳．對不起」。

結果網友紛紛跳出來虧江柏樂，「所以不需別人說的都是錯的，包括你對索非亞，毎個人都有自己的專業領域」、「十年後再跟索非亞道歉的節奏」、「是不是被斷財路，狗急跳牆了」、「突然發現我不怕鬼了，因為人真的比鬼可怕」。

呂文婉10年前遭江柏樂駁斥「附身說」，江伯樂已向她道歉。（翻攝JET）