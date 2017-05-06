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暗黑版孫芸芸自白 「為了做這些事」才拍AV

2017/05/06 13:43

妃月留衣的新作《恥辱》，是她AV生涯中口味最重的一次演出。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV女優出道的理由千奇百怪，而有「暗黑版孫芸芸」之稱的妃月留衣，則在新作《恥辱》文案中向影迷自白，「我就是為了做這些事才成為AV女優的！」引起影迷的關注。

根據AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》網站透露，每次和女優接觸時，他總是不免俗會問女優們為什麼會想成為「AV女優」？而每個人的答案都不盡相同，隨著經驗累積，他也逐漸分得出哪些人是背公關稿，哪些人講的真心話，並自爆他最欣賞的就是吉川愛美，開誠佈公坦承為錢下海，「因為我窮怕了、想賺很多很多錢」，或是黒木澪自招因性癖「很變態、想給人家看」，各有各的理由或是苦衷。

不過，妃月留衣的自白「我就是為了做這些事才成為AV女優的」，卻讓一劍浣春秋直呼有些意外。至於「這些事」到底是什麼事呢？妃月留衣也直接在新片演給大家看，像是被塞進遠距離操作的跳蛋逛街、和男優搞車震、換上OL套裝被男優強暴、被男優踩在腳底掐脖子，大玩窒息性愛，或是和男優一面喝酒一面打炮，堪稱她出道以來口味最重的一支作品。

最後，一劍浣春秋表示，無論妃月留衣是不是真的那麼想被亂搞，但這類型的作品的確是會讓影迷看了熱血沸騰，而妃月留衣能不能靠著重口味的演出吸引更多影迷注意，則有待時間證明。

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