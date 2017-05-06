梧桐妹戀愛了 賈靜雯約會全場盯梢

賈靜雯（右）懷Bo妞時挺7月孕肚，與家人至北海道旅遊。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈靜雯3月生下Bo妞，月子中心才待25天就離開，原因是什麼？因為她知道自己已經是3個女兒的媽媽。

賈靜雯很常提到大女兒梧桐妹是雙子座AB型，上一秒像成熟大人，下一秒又在看漫畫《蠟筆小新》，「她變一個年紀比我小的朋友，又像小媽媽，回家就消毒換裝去帶貝比，只是她從小愛抱抱愛親親，現在長大也少了，我這媽媽難免失落」。

修杰楷（左）與賈靜雯（右）夫妻倆感情好到令人稱羨。（翻攝自賈靜雯臉書）

賈靜雯跟前夫孫志浩生的女兒梧桐妹今年將升國中，賈靜雯說：梧桐妹現在有喜歡的男生，所以她會和對方的媽媽帶他們去看電影，鼓勵他們好好讀書，覺得是一份很單純的感情。

跟現任老公修杰楷結婚2年，先後生了2個女兒「咘咘」和「Bo妞」。雖然笑說現在是過著每4小時就1次的「擠奶人生」，是最忙碌、最緊繃時期，唯一思考就是小孩，「我也不覺得苦盡甘來，因為媽媽對孩子的操心是一輩子的」。

而另一個女兒咘咘，則有個不為人知的小祕辛，就是愛喝奶之外，只吃菜、飯，一口肉都不吃，如果放她嘴裡會吐出來，所以修杰楷都喊她「仙女」。仙女雖不吃肉，體力倒是極好，非常喜歡吊單摃等體能遊戲。咘咘8個月大就成為「最小網紅」，是否往後等Bo妞長大後，像大、小S一樣組個「SOS」出道？賈靜雯笑說：「如果大了，有興趣，我會陪伴，但不會刻意栽培，說不定Bo妞怕鏡頭呢。」