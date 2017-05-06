10年前就認識！鬼鬼鼓鼓師徒情僅1小時

鬼鬼（左起）和鼓鼓幫粉絲簽票。（Hit Fm提供）

〔記者洪素津／台北報導〕鬼鬼和鼓鼓昨晚來到「Mercedes-Benz」品牌概念館，為Hit Fm hito流行音樂獎所舉辦的快閃搶票活動站台並抽出幸運的民眾，可以搶先得到進入小巨蛋的入場資格。

說起鬼鬼和鼓鼓往日舊情，鬼鬼笑稱「小時候」鼓鼓當過她一堂課的老師，兩人有著僅1小時的「師徒情」，鬼鬼因為想要學習打爵士鼓，找上了當時還在玩地下樂團的鼓鼓學打鼓，鼓鼓那時則還沒出道，曾在電視上看過鬼鬼在節目上的殘酷淘汰賽，因此原本想讓她好好在節目上大展打鼓的才藝，不過第一堂課試上了「1個小時」後，鬼鬼就再也沒連絡鼓鼓了，鼓鼓還反省自己：「是不是我教的不夠好？」更不好意思問說要不要上第二堂，沒想到當了1個小時的師徒之後，就相隔10多年沒再見過！鬼鬼則趕快跳出來解釋：「因為打鼓很難，是我自己不夠積極向上啦！」

鬼鬼（右）、鼓鼓（左）一起為搶票快閃活動站台。（Hit Fm提供）

鬼鬼表示得知自己可以出席hito流行音樂獎時，竟然還感動得哭了！原來是因為小時候都看歌手在舞台上盡情表演，自己終於也可以用歌手的身份跟大家在小巨蛋上見面！兩人更同時表示，為了頒獎典禮都有準備一段特別的表演，至於厲不厲害就要交給來看的觀眾及粉絲來定奪啦。

鬼鬼（左）和鼓鼓（右）的高人氣，讓現場擠得水洩不通。（Hit Fm提供）