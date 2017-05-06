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網拍開天價 賣家割愛布蘭妮原味打歌服

2017/05/06 12:02

「小甜甜」布蘭妮出道19年累積海量粉絲。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮來台開唱在即，令全台粉絲直呼期待，布蘭妮出道19年來事業、感情、形象歷經大起大落，不過仍有坐擁大批死忠粉絲。

近期就有拍賣網站釋出布蘭妮2001年在MTV音樂錄影帶大賞上的表演服、《I'm A Slave 4 U》MV中的打歌服等7件衣服。賣家甚至寫明希望賺得100萬美金（約台幣3000萬元），目前為止拍賣金額僅接近10萬美金（約台幣300萬元），但競標時間仍有6天，結果如何還很難說。

拍賣網站上出現7套小甜甜布蘭妮打歌服，全附證書。（翻攝自網路）

根據拍賣網站上的資訊，該賣家從2003年就開始收集布蘭妮自行拍賣的打歌服，且每件都附有相關證書。

想買走這邊：http://www.ebay.com/itm/Britney-Spears-Most-Famous-Music-Video-VMA-Costumes-Slave-4-U-VMA-NFL-/232321482464?hash=item3617707ee0:g:SrYAAOSwX61ZCTlT&afsrc=1&rmvSB=true

有網路賣家釋出多件小甜甜布蘭妮的打歌服，寫明想賺回百萬美金。（翻攝自網路）拍賣網站上出現7套小甜甜布蘭妮打歌服，全附證書。（翻攝自網路）

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