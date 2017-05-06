哈妮回味初吻滋味 被壓住額頭「像拔牙」
2017/05/06 11:47
哈妮表示她的初吻是被壓著額頭，姿勢很像拔牙，不太夢幻。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓新綜藝節目《秘密藝能研修院》近日正式開播，首集就玩超大，找來當紅偶像明星玩真心話大冒險，EXID哈妮是首集來賓，第一個問題就令人招架不住，被點名要詳細回答「初吻細節」，還沒回答就讓其他來賓超嗨，超好奇女神初吻是什麼時候，不過哈妮侃侃而談，大方透露當時跟男友的初吻其實不浪漫，因為是被壓著額頭親吻，姿勢像拔牙，笑翻全場。
哈妮外型美艷、身材火辣卻擁有反差的搞笑個性，吸引無數粉絲追隨。（翻攝自韓網）
哈妮還透露初吻發生在國中3年級，對象是大她1歲的高中學長，在公園的涼亭發生的，而她還沒說完就被主持人逼問：「大概什麼時候？」她則老實回答：「晚上，補習班下課後。」表示當時正在等對方前來，突然就被壓住額頭親下去，姿勢就像拔牙一樣，她笑說：「因為太驚慌失措就馬上跑走了。」笑稱對自己來說是又悲又喜的回憶。
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