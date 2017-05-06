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三立《消失的國界》記者車禍 網友集氣度難關

2017/05/06 11:42

三立記者傅家慶日前發生車禍，目前仍在加護病房治療當中。（翻攝自臉書）

〔記者粘湘婉／台北報導〕三立電視台報導節目《消失的國界》實際走遍世界各地，探討世界各國風土民情以及社會現象，深入的國際報導，深受大批觀眾喜愛。該節目記者傅家慶4日早上騎車發生嚴重車禍，送醫後目前仍在加護病房治療。而節目為替工作夥伴加油打氣，也特地剪輯新聞畫面上傳到臉書粉絲頁，向他呼喊「傅家慶加油，我們等你回來」，感人影片吸引4逾萬名網友觀看。

傅家慶4日早上9點43分騎車行經新北市中和區中山路二段313號前，和轎車發生擦撞，當場鼠蹊部動脈斷裂，現場血跡斑斑。他緊急送醫後，目前仍在加護病房觀察當中，昨天傳生命徵象穩定，有望在近日移除葉克膜。然而當時公用監視器當下未開啟，不少曾與他共事的新聞同業，也在臉書上公開發文，希望徵求當時的行車紀錄器畫面，以釐清意外當場狀況。

三立《消失的國界》記者傅家慶過去曾到中東、非洲等地採訪，深入報導當地現況。（翻攝自臉書）

傅家慶過去曾到摩洛哥採訪，揭露當地難民困境。該國因經濟蕭條，不少居民希望逃到歐洲過好生活，集體搭橡皮艇欲偷渡，卻因超載、歐盟防堵等，讓偷渡路線「地中海」成為海上墳場；他過去也曾到迦納出外景，採訪當地電子垃圾汙染的困境。

先前他遠赴孟加拉採訪，該集節目在今日播出，然而他目前仍在加護病房治療當中，無法第一時間看到當初採訪內容，擔心他的工作夥伴們，也特地替他剪輯影片，希望網友幫他加油打氣，祝福他早日度過難關。

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