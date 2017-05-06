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菜菜子收視率剩個位數 想當「脫星」救人氣

2017/05/06 10:34

松嶋菜菜子最近演出的電視劇，收視率都慘不忍睹。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲天后級日本女星松嶋菜菜子向來是收視保證，2011年主演的《家政婦女王》收視飆破25.2%，讓她的演藝事業再攀高峰，不過近來她卻接連踢鐵板，主演的日劇都收視慘淡，去年演出的富士電視台《營業部長 吉良奈津子》，收視率更跌到個位數，遭唱衰吸睛魅力不再，傳言她擔心演藝圈地位不保，苦思對策，不排除之後放寬尺度演出裸露床戲，密謀當「脫星」重新出發。

松嶋菜菜子自從2011年的《家政婦女王》攀事業高峰後，似乎就走下坡。（翻攝自網路）

據《東京體育報》報導，菜菜子因為收視屢踢鐵板，產生危機感，以往從沒拍過床戲的她，開始認真考慮轉型，有意向前輩黑木瞳看齊，可望放寬尺度、應劇情需要裸露演出，最近勤上健身房雕塑身型，希望維持完美體態，演藝圈人士保持觀望態度，表示她裸露絕對吸睛，但會不會真的願意放手一搏，有待觀察。

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