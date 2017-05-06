（影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒

索非亞（右）和《通靈少女》導演陳和榆（左）上臉書直播，回答網友問題。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕公視、HBO戲劇《通靈少女》爆紅，劇中女主角「謝雅真」的原型─前靈媒索非亞也跟著知名度翻漲，不過她的著作《靈界的譯者》曾提到風水、姓名學無用論，讓以命理為專長的江柏樂很不爽，在臉書上砲轟她「腦子壞了嗎」？提出4點反駁她論點，甚至向她下戰帖，宣布要找10家媒體作證，現場對決卜算能力，索非亞雖然懶得理他，但在直播時聽到敏感問題仍忍不住一秒暴怒。

索非亞的姓名學、風水無用論，惹怒命理師江柏樂，直稱要下戰帖跟她對決卜算能力。（資料照）

據《蘋果日報》報導，江柏樂表示最近很多人拿索非亞的書來問他，他才會開始看，他對書中索書的風水、姓名無用論，非常不以為然，直說：「她懂風水嗎？不懂怎麼可以說無用？」指出郭台銘找人來看風水「難道是笨蛋？」更直說她看到心臟病患心臟有鬼，拿香驅走就治好了心臟病，「那台大醫院可以關門了」，接著就在臉書下戰帖找10家媒體，現場用姓名學、風水推算記者們的命格和背景，看誰比較準，不過索非亞昨第一時間沒回應，但昨晚和《通靈少女》導演一起直播時，被問到：「妳有沒有看過動物的靈體？」索非亞1秒暴怒說：「你怎麼又繞回來，我已經金盆洗手，這輩子再活也沒幾年，靈界會怎樣，反正大家都會死，你自己去看！」

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