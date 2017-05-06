限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒

2017/05/06 09:09

索非亞（右）和《通靈少女》導演陳和榆（左）上臉書直播，回答網友問題。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕公視、HBO戲劇《通靈少女》爆紅，劇中女主角「謝雅真」的原型─前靈媒索非亞也跟著知名度翻漲，不過她的著作《靈界的譯者》曾提到風水、姓名學無用論，讓以命理為專長的江柏樂很不爽，在臉書上砲轟她「腦子壞了嗎」？提出4點反駁她論點，甚至向她下戰帖，宣布要找10家媒體作證，現場對決卜算能力，索非亞雖然懶得理他，但在直播時聽到敏感問題仍忍不住一秒暴怒。

索非亞的姓名學、風水無用論，惹怒命理師江柏樂，直稱要下戰帖跟她對決卜算能力。（資料照）

據《蘋果日報》報導，江柏樂表示最近很多人拿索非亞的書來問他，他才會開始看，他對書中索書的風水、姓名無用論，非常不以為然，直說：「她懂風水嗎？不懂怎麼可以說無用？」指出郭台銘找人來看風水「難道是笨蛋？」更直說她看到心臟病患心臟有鬼，拿香驅走就治好了心臟病，「那台大醫院可以關門了」，接著就在臉書下戰帖找10家媒體，現場用姓名學、風水推算記者們的命格和背景，看誰比較準，不過索非亞昨第一時間沒回應，但昨晚和《通靈少女》導演一起直播時，被問到：「妳有沒有看過動物的靈體？」索非亞1秒暴怒說：「你怎麼又繞回來，我已經金盆洗手，這輩子再活也沒幾年，靈界會怎樣，反正大家都會死，你自己去看！」

相關影音：（影片取自臉書，如遭移除請見諒）

相關新聞

推薦新聞
（專訪）蜜蜂少女隊2大臭食不敢碰 竟挨虧「富貴病」 （專訪）蜜蜂少女隊2大臭食不敢碰 竟挨虧「富貴病」
2017/05/06 08:53
美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴 美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴
2017/05/06 08:50
女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服 女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服
2017/05/06 08:35
（影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光 （影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光
2017/05/06 08:09
格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲 格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲
2017/05/06 07:42
（影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海 （影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海
2017/05/06 07:39
洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事 洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事
2017/05/06 07:20
傳奇樂團「比吉斯」不衰 席琳狄翁跪唱致敬 傳奇樂團「比吉斯」不衰 席琳狄翁跪唱致敬
2017/05/06 07:17
豬哥亮不知罹癌 3年前靠祂指點「健康出問題」 豬哥亮不知罹癌 3年前靠祂指點「健康出問題」
2017/05/06 07:14
《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億 《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億
2017/05/06 07:10
蜜蜂少女隊有默契 不撞菜 蜜蜂少女隊有默契 不撞菜
2017/05/06 06:00
孟耿如羞穿短裙 變身大學生 孟耿如羞穿短裙 變身大學生
2017/05/06 06:00
蔡凡熙擺脫暖男 霸凌到不舉 蔡凡熙擺脫暖男 霸凌到不舉
2017/05/06 06:00
豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞 豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞
2017/05/06 06:00
謝金燕赴美開唱恐變卦 謝金燕赴美開唱恐變卦
2017/05/06 06:00
林明禎攀岩傳情 張軒睿硬上 二度交手變情侶 默契升級 林明禎攀岩傳情 張軒睿硬上 二度交手變情侶 默契升級
2017/05/06 06:00
新銳導演迎向邊疆公路前進坎城 新銳導演迎向邊疆公路前進坎城
2017/05/06 06:00
《週末夜狂熱》40年 席琳狄翁跪唱《比吉斯》不朽經典 《週末夜狂熱》40年 席琳狄翁跪唱《比吉斯》不朽經典
2017/05/06 06:00
歌手開唱鼓勵跳樓 沒送重傷粉絲急診送鑽戒 歌手開唱鼓勵跳樓 沒送重傷粉絲急診送鑽戒
2017/05/06 06:00
天后凍齡18年 實習醫生保鮮13年 天后凍齡18年 實習醫生保鮮13年
2017/05/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.