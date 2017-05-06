被爆拍片吞錯藥險喪命 女星避談似有隱情

港星陳佩思日前被爆拍戲差點丟了命，昨現身卻避談此事。（翻攝自陳佩思臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星陳佩思日前被爆年初時因拍戲，服用劇組人員準備的安眠藥，一醒來人竟在醫院裡，差點進了鬼門關，事後不願多談，疑似被下了封口令。她昨現身首映會再度支吾其詞，讓人更好奇事發經過。

陳佩思先前演出電影《常在你左右》一場服藥自殺戲時，因誤服整罐藥物，被送到加護病房。她昨晚現身《失眠》首映時，承認確實有意外發生，但被問經過不願多談，更否認事情有傳聞的嚴重，「如果真的吃了安眠藥，今天就不會站在這了」。

她先前說是人為，昨又改口說：「人為都有好多不同，不是有人專程傷害我，好感恩我可以繼續拍戲，每個人自己都會不小心，不小心的事就由它過去，大家繼續向前望。」

她的經紀人也出來擋駕，直說當天陳佩思收工後由助手送回家，過程發現她很睏，身體有些不適，便送她到醫院檢查，所以沒有跟劇組詳細解釋，陳佩思則透露醫生診斷後，說她對某些藥物敏感，更說：「可能量太多了！」至於是否誤食真藥、有沒有洗胃？她便以涉及個人隱私不多談，似乎還是有些畏懼。