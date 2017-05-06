限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

黃秋生《失眠》撕臉皮切陰莖 戲外最怕食物搞成這樣

2017/05/06 09:36

黃秋生在《失眠》再度挑戰變態演出。（翻攝《失眠》臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕驚悚片《失眠》昨晚於香港首映，影帝黃秋生與女主角衛詩雅一同出席，電影公司特地安排血淋淋的人腦蛋糕，讓眾人拿手術刀及菜刀作勢「切腦」，預祝票房大賣。在片中撕人臉皮斷人陰莖的黃秋生當場退後，直說：「我拍戲不怕這些東西，但好怕食物搞成這樣！」

黃秋生（左三）和衛詩雅（左二）一起拿刀，切血紅的「人腦」蛋糕。（翻攝《失眠》臉書）

黃秋生與導演邱禮濤曾一起打造不少變態經典，包括讓他封帝的《八仙飯店之人肉叉燒包》，殘殺一家八口包括婦孺，先分屍再烹屍；後來的《伊波拉病毒》一樣挑戰噁心尺度，他還用豬肉自慰；電影雖然嚇壞不少人，但也被影迷奉為Cult片（邪典電影）經典。

片商準備的「人腦蛋糕」外觀嚇人，連黃秋生都喊驚。（翻攝《失眠》臉書）

兩人合作最新的《失眠》繼續玩變態血腥，劇情描述黃秋生飾演的腦科醫學教授，因衛詩雅飾演的前女友全家都患有致命失眠症，他在追查原因時接連遇上詭異事件，更疑被女鬼纏身，開始進行一連串駭人聽聞的實驗。電影血腥尺度破表，尤其持刀切陰莖一幕，連身經百戰的黃秋生都曾說，自己輕易答應導演拍這場戲相當後悔，更直說該片是他最後一次變態演出。

黃秋生昨被問到若票房好，是否肯再拍類似驚悚片？他表示：「我是說拍其他戲，不拍這種東西啦！」問到票房目標更說：「不知道，隨便啦！多少就多少，隨緣，成績好也不會再拍，不關我的事，又沒有錢分！」《失眠》日前在香港電影節及義大利遠東影展放映的「一刀未剪超限制級版」，因尺度過激，香港只能刪減部分橋段以限制級過關，台灣將於6月2日上映，片商正努力爭取完整版上映。

《失眠》香港首映會備有嘔吐袋，和相當符合電影情節的「熱狗」，給參加來賓。（翻攝《失眠》臉書）

推薦新聞
豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」 豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」
2017/05/06 08:03
千萬法拉利慘刮傷！黑范夫妻只好找人幫忙 千萬法拉利慘刮傷！黑范夫妻只好找人幫忙
2017/05/06 07:27
（影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒 （影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒
2017/05/06 09:09
格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲 格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲
2017/05/06 07:42
（影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海 （影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海
2017/05/06 07:39
《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億 《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億
2017/05/06 07:10
豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞 豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞
2017/05/06 06:00
黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌 黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌
2017/05/06 07:29
（影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光 （影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光
2017/05/06 08:09
這件事看出端倪 豬哥亮上周病況真的不好 這件事看出端倪 豬哥亮上周病況真的不好
2017/05/06 09:25
「人形蜈蚣」可行？專業醫師剖析好噁心 「人形蜈蚣」可行？專業醫師剖析好噁心
2017/05/06 09:57
洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事 洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事
2017/05/06 07:20
謝金燕赴美開唱恐變卦 謝金燕赴美開唱恐變卦
2017/05/06 06:00
傳奇樂團「比吉斯」不衰 席琳狄翁跪唱致敬 傳奇樂團「比吉斯」不衰 席琳狄翁跪唱致敬
2017/05/06 07:17
不當徐志摩當葉問 潘裕文「打十個」燒毀浪漫fu 不當徐志摩當葉問 潘裕文「打十個」燒毀浪漫fu
2017/05/06 09:04
被爆拍片吞錯藥險喪命 女星避談似有隱情 被爆拍片吞錯藥險喪命 女星避談似有隱情
2017/05/06 10:08
（專訪）蜜蜂少女隊2大臭食不敢碰 竟挨虧「富貴病」 （專訪）蜜蜂少女隊2大臭食不敢碰 竟挨虧「富貴病」
2017/05/06 08:53
蔡凡熙擺脫暖男 霸凌到不舉 蔡凡熙擺脫暖男 霸凌到不舉
2017/05/06 06:00
孟耿如羞穿短裙 變身大學生 孟耿如羞穿短裙 變身大學生
2017/05/06 06:00
是否插鼻胃管？ 立委籲建立評估機制 是否插鼻胃管？ 立委籲建立評估機制
2017/05/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.