黃秋生《失眠》撕臉皮切陰莖 戲外最怕食物搞成這樣

黃秋生在《失眠》再度挑戰變態演出。（翻攝《失眠》臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕驚悚片《失眠》昨晚於香港首映，影帝黃秋生與女主角衛詩雅一同出席，電影公司特地安排血淋淋的人腦蛋糕，讓眾人拿手術刀及菜刀作勢「切腦」，預祝票房大賣。在片中撕人臉皮斷人陰莖的黃秋生當場退後，直說：「我拍戲不怕這些東西，但好怕食物搞成這樣！」

黃秋生（左三）和衛詩雅（左二）一起拿刀，切血紅的「人腦」蛋糕。（翻攝《失眠》臉書）

黃秋生與導演邱禮濤曾一起打造不少變態經典，包括讓他封帝的《八仙飯店之人肉叉燒包》，殘殺一家八口包括婦孺，先分屍再烹屍；後來的《伊波拉病毒》一樣挑戰噁心尺度，他還用豬肉自慰；電影雖然嚇壞不少人，但也被影迷奉為Cult片（邪典電影）經典。

片商準備的「人腦蛋糕」外觀嚇人，連黃秋生都喊驚。（翻攝《失眠》臉書）

兩人合作最新的《失眠》繼續玩變態血腥，劇情描述黃秋生飾演的腦科醫學教授，因衛詩雅飾演的前女友全家都患有致命失眠症，他在追查原因時接連遇上詭異事件，更疑被女鬼纏身，開始進行一連串駭人聽聞的實驗。電影血腥尺度破表，尤其持刀切陰莖一幕，連身經百戰的黃秋生都曾說，自己輕易答應導演拍這場戲相當後悔，更直說該片是他最後一次變態演出。

黃秋生昨被問到若票房好，是否肯再拍類似驚悚片？他表示：「我是說拍其他戲，不拍這種東西啦！」問到票房目標更說：「不知道，隨便啦！多少就多少，隨緣，成績好也不會再拍，不關我的事，又沒有錢分！」《失眠》日前在香港電影節及義大利遠東影展放映的「一刀未剪超限制級版」，因尺度過激，香港只能刪減部分橋段以限制級過關，台灣將於6月2日上映，片商正努力爭取完整版上映。

《失眠》香港首映會備有嘔吐袋，和相當符合電影情節的「熱狗」，給參加來賓。（翻攝《失眠》臉書）