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（專訪）蜜蜂少女隊2大臭食不敢碰 竟挨虧「富貴病」

2017/05/06 08:53

蜜蜂少女隊今天將舉行演唱會，許和琪（後排左起）、羅姝涵、孔雪兒、劉雨昕、張悠然，以及張希雅（前排左起）、關凱元充滿期待。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕經過一關關比賽脫穎而出的蜜蜂少女隊，之前推出首張專輯《GPS密封令》，今天下午2點半將在華山Legacy讚聲演唱會舉行首場音樂會，團員感情雖好，但也常愛鬥嘴。

蜜蜂少女隊由張希雅當隊長，團員包括許和琪、劉雨昕、孔雪兒、羅姝涵、張悠然和關凱元。今天蜜蜂少女隊首場演唱會上，昔日比賽戰友曾詠熙、高郁捷也將擔任嘉賓，最近曾詠熙還翻唱吳克群的《窮得只剩音樂》，並找來劉雨昕、張悠然合唱、拍MV。

曾詠熙（中）擔任嘉賓，她邀張悠然（左）、劉雨昕（右）一起合唱。（喜歡音樂提供）

蜜蜂少女隊各有喜歡的台灣小吃，逛夜市吃得不亦樂乎，雪兒愛吃大腸包小腸，姝涵喜歡鹽水雞，悠然竟是因為看了偶像劇《轉角遇到愛》而喜歡蚵仔煎。凱元說完全不敢吃臭豆腐，更別說榴槤，沒想到卻遭希雅虧：「有種病叫做『富貴病』！」

蜜蜂少女隊不會嫉妒誰比較漂亮，反而會分享美的祕方，像是哪種遮瑕膏好用，更常一起敷面膜，希望一起變漂亮。

蜜蜂少女隊會彼此分享美的秘方。（記者王文麟攝）

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