（影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光

克里斯多福諾蘭最新作品《敦克爾克大行動》，最新預告曝光。（華納提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《黑暗騎士》三部曲、《全面啟動》大導演克里斯多福諾蘭執導的最新作品《敦克爾克大行動》，今曝光最新預告。正如同先前諾蘭受訪時提到，電影挑戰了前所未見的IMAX攝影機操作方式拍攝，預告曝光了更多包括生存、救援、恐懼等元素，準備瞄準今年暑假檔。

《間諜橋》金獎男星馬克勞倫斯（左），在戰場上開民用船救了奇里安墨菲。（翻攝IMDB）

《敦克爾克大行動》由諾蘭自編自導，故事取自二次大戰期間的真實歷史事件，當時英法聯軍被德軍逼退至法國的「敦克爾克」港口，英國首相邱吉爾決定將40萬大軍撤回英國，靠著空軍、民間船隻以及天候因素，最後成功撤出八成的士兵，不僅將戰線拉長，也保留了後續反攻的能量。

湯姆哈迪在《敦克爾克大行動》飾演戰機飛行員。（翻攝自YouTube）

諾蘭先前接受《娛樂周刊》訪問時曾提到，《敦克爾克大行動》所呈現的生存故事，他試著將整個事件還原，透過人們的描述，當時在海灘上的所見所聞，或是飛機上、船上來營救的狀況，「當下的混亂與不知所措，我想是讓人感到恐懼與不安的因素之一」。該片一樣採用IMAX攝影機拍攝，諾蘭也透露會有非常多畫面要以手持方式拍攝，請觀眾拭目以待。《敦克爾克大行動》將於7月20日在台上映。

《敦克爾克大行動》預告（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：