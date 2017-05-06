美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴

《唐頓莊園》製作群最新影集《詹姆士鎮》，與英國同日在台首播。（杰德影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由英國影集《唐頓莊園》製作公司Carnival Films呈現的全新力作《詹姆士鎮》，將故事背景換到大西洋對岸的北美洲，以北美最早一批「郵購新娘」的3位女性角色為核心，發展出與當地的男性交手，有蠻荒暴力、情慾、權力糾葛的動人故事。

近年歐美影集吹起一股古裝時代劇風潮，包括《古戰場傳奇》、《唐頓莊園》 和《王冠》等，以詳實歷史考據和精雕細琢的場景與戲服設計，吸引戲迷收看。其中收視率最高的《唐頓莊園》表現更是斐然，囊括艾美獎、金球獎最佳影集和英國影藝學院特別獎等眾多獎項，收視更在英國及美國雙雙破紀錄。

《詹姆士鎮》劇情背景設定為1619年，英國維吉尼亞公司在北美現今美國維吉尼亞州設定第一個殖民據點「詹姆士鎮」的12年後，招募一群男性來此地拓荒開墾，讓他們以自身勞力換取土地，隨著時間過去，公司答應派遣約150位女性來到此地，成為這些飢渴許久的男性的配偶，共組家庭繁衍後代，有如北美史上第一批「郵購新娘」。

《詹姆士鎮》以3位女性角色為核心，發展出一段充滿蠻荒暴力、情慾、權力糾葛的動人故事。（杰德影音提供）

但在沒有女權觀念的當時，她們被視為男性財產的一部分，沒有自身權益，慘遭性奴的情況時有所聞，甚至因違逆丈夫慘上刑台，公開遭潑倒穢物處刑。3名不同出身背景的女性，在這男性主導統治的世界，互相扶持，發展出堅定的姊妹情誼。《詹姆士鎮》將於5月6日起，每週六晚間11點於MOD 71台DIVA頻道，與英國24小時內同日獨家首播。

妮雅姆威爾許飾演的費若蒂，在《詹姆士鎮》慘遭淋穢物之刑。（杰德影音提供）