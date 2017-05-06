限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴

2017/05/06 08:50

《唐頓莊園》製作群最新影集《詹姆士鎮》，與英國同日在台首播。（杰德影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由英國影集《唐頓莊園》製作公司Carnival Films呈現的全新力作《詹姆士鎮》，將故事背景換到大西洋對岸的北美洲，以北美最早一批「郵購新娘」的3位女性角色為核心，發展出與當地的男性交手，有蠻荒暴力、情慾、權力糾葛的動人故事。

近年歐美影集吹起一股古裝時代劇風潮，包括《古戰場傳奇》、《唐頓莊園》 和《王冠》等，以詳實歷史考據和精雕細琢的場景與戲服設計，吸引戲迷收看。其中收視率最高的《唐頓莊園》表現更是斐然，囊括艾美獎、金球獎最佳影集和英國影藝學院特別獎等眾多獎項，收視更在英國及美國雙雙破紀錄。

《詹姆士鎮》劇情背景設定為1619年，英國維吉尼亞公司在北美現今美國維吉尼亞州設定第一個殖民據點「詹姆士鎮」的12年後，招募一群男性來此地拓荒開墾，讓他們以自身勞力換取土地，隨著時間過去，公司答應派遣約150位女性來到此地，成為這些飢渴許久的男性的配偶，共組家庭繁衍後代，有如北美史上第一批「郵購新娘」。

《詹姆士鎮》以3位女性角色為核心，發展出一段充滿蠻荒暴力、情慾、權力糾葛的動人故事。（杰德影音提供）

但在沒有女權觀念的當時，她們被視為男性財產的一部分，沒有自身權益，慘遭性奴的情況時有所聞，甚至因違逆丈夫慘上刑台，公開遭潑倒穢物處刑。3名不同出身背景的女性，在這男性主導統治的世界，互相扶持，發展出堅定的姊妹情誼。《詹姆士鎮》將於5月6日起，每週六晚間11點於MOD 71台DIVA頻道，與英國24小時內同日獨家首播。

妮雅姆威爾許飾演的費若蒂，在《詹姆士鎮》慘遭淋穢物之刑。（杰德影音提供）

推薦新聞
豬哥亮不知罹癌 3年前靠祂指點「健康出問題」 豬哥亮不知罹癌 3年前靠祂指點「健康出問題」
2017/05/06 07:14
千萬法拉利慘刮傷！黑范夫妻只好找人幫忙 千萬法拉利慘刮傷！黑范夫妻只好找人幫忙
2017/05/06 07:27
格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲 格鬥狂人棄戰落跑 黃秋生再開砲
2017/05/06 07:42
（影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海 （影音）畫面超驚悚！女星拍廣告 遭鯊魚狂咬血染大海
2017/05/06 07:39
《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億 《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億
2017/05/06 07:10
黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌 黃子韜處男唱 造福台粉露肌肌
2017/05/06 07:29
（影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光 （影音）前所未見的拍攝 諾蘭《敦克爾克》全新預告曝光
2017/05/06 08:09
美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴 美首批「郵購新娘」超悲情 淪飢渴男性性奴
2017/05/06 08:50
謝金燕赴美開唱恐變卦 謝金燕赴美開唱恐變卦
2017/05/06 06:00
蔡凡熙擺脫暖男 霸凌到不舉 蔡凡熙擺脫暖男 霸凌到不舉
2017/05/06 06:00
孟耿如羞穿短裙 變身大學生 孟耿如羞穿短裙 變身大學生
2017/05/06 06:00
天后凍齡18年 實習醫生保鮮13年 天后凍齡18年 實習醫生保鮮13年
2017/05/06 06:00
《師任堂》收視8.2％慘落幕 靠李英愛招財贏《鬼怪》 《師任堂》收視8.2％慘落幕 靠李英愛招財贏《鬼怪》
2017/05/06 06:00
不當徐志摩當葉問 潘裕文「打十個」燒毀浪漫fu 不當徐志摩當葉問 潘裕文「打十個」燒毀浪漫fu
2017/05/06 09:04
（影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒 （影音）索菲亞懶理江柏樂戰帖 聽到這問題秒爆怒
2017/05/06 09:09
聲援民視阻赤化 僑胞登報挺這兩人 聲援民視阻赤化 僑胞登報挺這兩人
2017/05/06 06:00
蜜蜂少女隊有默契 不撞菜 蜜蜂少女隊有默契 不撞菜
2017/05/06 06:00
法蘭黛玩冷戰 李英宏帶槍求和 法蘭黛玩冷戰 李英宏帶槍求和
2017/05/06 06:00
瓊瑤民調鼻胃管 探查難解世間情 瓊瑤民調鼻胃管 探查難解世間情
2017/05/06 06:00
傑尼斯狠拆散 由里子嫁不成大倉 傑尼斯狠拆散 由里子嫁不成大倉
2017/05/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.