傳奇樂團「比吉斯」不衰 席琳狄翁跪唱致敬

新推精選專輯《比吉斯合唱團：永恆金曲精選》曲目，都由貝瑞挑選。（環球提供）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕今年是電影《週末夜狂熱》上映滿40周年，由於該片配樂是樂團「比吉斯」精心打造，也是成就電影經典的關鍵；因此哥倫比亞廣播公司特別舉行音樂會，邀請「比吉斯」僅存成員貝瑞出席，安排席琳狄翁、紅髮艾德等歌手齊聚演唱「比吉斯」組曲，讓貝瑞非常感動。

其中，席琳狄翁在演唱《Immortality》前，感性的說：「20年前，比吉斯樂團將這首歌當作禮物送給我，這是一首關於克服傷痛的歌曲，之後生命的每一天，這首歌對我來說是愈發重要。」

隨後，席琳狄翁也表示，要將這首歌獻給貝瑞，和已故「比吉斯」成員羅賓、莫斯里、她的哥哥丹尼爾，和摯愛的丈夫雷尼，並藉此傳遞她回憶和思念之情；期間坐在台下的貝瑞全程跟著席琳狄翁合唱，結束後兩人緊緊相擁，讓全場觀眾感動的起立鼓掌，久久不已。

席琳狄翁表示《Immortality》歌曲在她生命中有很大影響力，演唱時不禁跪在貝瑞面前，表達最深感謝之意。（翻攝滾石官網）

此外，為紀念《週末夜狂熱》電影原聲帶發行40周年，慶祝這個流行音樂史上的里程碑，環球推出《比吉斯合唱團：永恆金曲精選》，其中曲目都是由貝瑞親自挑選。

值得一提的是，貝瑞已確定會登上6月英國音樂盛會「Glastonbury Festival」，再展「比吉斯」不朽、傳奇的音樂靈魂，令人期待。《比吉斯合唱團：永恆金曲精選》已在台發行。