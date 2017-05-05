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（獨家）政論節目主持人傳任柯P發言人 主播老婆說話了

2017/05/05 22:24

黃文華（右起）、林昆鋒與2個兒子。（翻攝臉書）

〔記者曾德蓉／台北報導〕年代主播林昆鋒傳將任台北市長柯文哲幕僚，負責新聞媒體操作，甚至可能出任發言人，他對此未承認也未否認；他的老婆、東森主播黃文華則說，沒聽林昆鋒提過，她也是看到新聞才知道，如果老公真的轉換跑道，她絕對支持，至於是否擔心老公被柯P海K，她則笑說：「媒體業這麼操，相信他撐得住。」

林昆鋒是年代栽培多年的主播，頗受重用，他的老婆黃文華則是東森主播，兩人結婚十年，仍然恩愛，是圈內出名的主播夫妻檔；黃文華在接受本報電訪時表示，雖然他主持的政論節目《年代高峰會》暫時停播，但仍在職，也有播報新聞；老公沒特別對她提起有與柯文哲接觸這件事，她也是看到新聞才知道。

此外，她還透露，新聞曝光時，老公正在台大國發所上課，所以大家都找不到他，只能透過她連絡；但比起這件事，其實林昆鋒節目停播時，她還比較驚訝，如果老公真的打算轉換跑道，成為柯P幕僚，她也會支持。

黃文華笑說，林昆鋒大學就讀政治系，稱不上擅長，但至少有興趣，也算是熟悉，她也不擔心老公被柯P海K，「當然是需要一點心理調適期，但媒體業這麼操，他很習慣了啦，相信他撐得住。」但因兩人去年才生第三胎，心力都放在照顧小孩身上，她唯一擔心的是林昆鋒轉職，可能就沒時間陪家人。

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