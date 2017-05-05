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《通靈》直播索非亞道歉 瑤瑤靠這場戲被選中當「仙姑」

2017/05/05 21:31

《通靈少女》索非亞、導演陳和榆、製片劉瑜萱稍早在臉書直播，透露選角花絮。（翻攝自臉書）

〔記者粘湘婉／台北報導〕公視、HBO Asia合作影集《通靈少女》日前播畢，「瑤瑤」郭書瑤在劇中演出「仙姑」小真，精湛演出獲許多戲迷大讚。今該劇導演陳和榆、製片劉瑜萱、顧問索非亞在臉書上直播，揭開選角幕後花絮，透露當初為什麼會挑中「瑤瑤」演出、當初試鏡戲碼等等內容，索非亞更公開向「瑤瑤」道歉，直言：「當初因為刻板印象超討厭她，後來才發現我錯了」。

郭書瑤在《通靈少女》的演出獲各界好評。（公視提供）

該劇女主角角色小真，角色原型取材自前靈媒索非亞的故事，她也義不容辭跳下來當顧問，親自教導「瑤瑤」怎麼演做法戲。然而她坦言，一開始壓根沒想過會找瑤瑤，「一開始我超討厭她的，就還停留在殺很大的印象，後來被導演和製片說服，說去看看本人，結果看完以後更生氣，怎麼會找一個不會台語的人」。

索非亞擔任《通靈少女》顧問，指導郭書瑤如何做法。（HBO Asia提供）

然而索非亞之後試著放開心胸，與瑤瑤聊天，大讚瑤瑤是個很真的人，「她就算傷痕累累也很願意相信人，而且她很熱心公益，我任職的基金會之前要宣傳，我也會請她幫忙。而且最有趣的是，當初我在戲裡面教她怎麼做法，但是面對媒體的事，就反過來換她來教我了。」打扮中性的她，坦言最討厭性別刻板印象，也不喜歡女生被物化，「但是當初我卻對瑤瑤做了同樣的事，真的很對不起她。透過這部戲我也是學到很多，人生的歷練也學到一課」。

而現在瑤瑤在中國拍攝新劇《狼殿下》，索非亞變成各大媒體關注焦點，今她也開玩笑笑稱，自己成為媒體焦點，讓她基金會正職還是棒球裁判的工作都跟著停擺，當場笑喊：「瑤瑤你快回來，我不想再代班了。」

今導演陳和榆也大方透露，當初瑤瑤試鏡的戲份，表示共有2場戲，就是第一集謝雅真和歌手Alice大吵以及通靈的橋段。有戲迷問到「為什麼要讓瑤瑤戴假髮」，導演則表示，當初因為瑤瑤有代言以及工作規畫的關係，無法剪短髮，最後討論出來的結果就是用假髮來代替。今導演陳和榆、索非亞也表示，直播是要畫下一個完美的句點，各自回去寫研究所畢業論文、正值工作，笑稱：「接下來我們都要回歸日常生活了，好好把握當下，這樣才有回歸到這部戲的主軸嘛」，向粉絲預告說拜拜。至於今天另一命理師江柏樂向她放話pk等話題，今天因透過小編過濾留言提問，她今未提到相關回應。

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