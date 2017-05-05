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海外台灣人社團挺郭倍宏團隊 力阻紅色勢力

2017/05/05 20:36

《政經看民視》收視慶功，左起民視總經理王明玉、李晶玉、彭文正、民視董事長郭倍宏。（資料照，記者曾德蓉攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕海外台灣人社團挺民視新任董事長郭倍宏團隊，日前發出聲援聯署書，希望全力捍衛台灣人電視台--民視，表示：「身為民視基層股東和忠實觀眾，我們決心挺身而出，捍衛台灣主體價值和本土權益。」

　

文中提到，20年來，民視大量製作的本土劇，固然服務部分市場，卻也讓台灣影視業産生劃地自限的危機；去年長年在海外為了台灣獨立和民主運動一起打拼的郭倍宏，被選任為新的民視董事長，也讓民視有了煥然一新的面貌。

　

《政經看民視》一開播，立刻成為僑界共同的話題，「專業、公義、敢言」的節目風格深深吸引外鄉遊子的心，節目探討的主題也成了大家彼此之間打招呼的話題；繼之的《民視台灣學堂》完整地介紹台灣歷史文化，把國民黨長期塗抹的史實，系統性的還原於民，在台灣八卦掛帥的電視文化中，獨樹一幟。

　

聲援聯署書中表示，這一年來，各種勢力相繼施壓民視，台灣民主進程至此，第四權的本土力量應被珍惜與培植，因此提出三點呼籲：一、海外股東率先而起，敬請民視、民投3萬多名股東團結起來，支持郭倍宏董事長和王明玉總經理所領導的民視團隊；二、全球觀眾繼續忠實地收看民視，並力挺民視堅持立場，成為台灣進步力量的號角；三、以電話、電郵等各種形式，向總統府和立法院表達訴求，防堵中資收買媒體。

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