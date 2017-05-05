（影音）宥勝cosplay黑暗精靈 驚訝2歲蕾蕾已跑遍11國

〔記者吳志偉／台北報導〕宥勝今天化身成黑暗精靈，為手遊《天堂2：革命》預告上市記者會站台，第一次嘗試cosplay，讓他直呼很新鮮，不過也因為這身造型打扮起來相當費時，足足花了2個多小時才完成，他笑說：「好在服裝設計得很好，不用擔心上廁所不方便，只要拆掉腰帶就好。」

宥勝出席手遊活動。（記者趙世勳攝）

宥勝對於自己的一身帥氣裝扮非常滿意，「之前不懂為什麼有人喜歡玩變裝，現在終於明白了。」難得裝扮成電玩人物，問宥勝家人是否看過？他表示：「老婆只有說『真的很誇張耶』，反而是我比較興奮；蕾蕾只有看到一部份，當場露出很神秘的微笑。」

宥勝出席手遊活動。（記者趙世勳攝）

約3年沒拍戲的宥勝，預告下半年會在台灣拍一部電視劇。近來他成立概念特殊的複合式公司「極友」，並在臉書「徵旅伴」，號召網友一同前往南美洲旅行20天，實踐夢想，他透露5/20就要出發，這也是他第一次離開妻小那麼長的時間，由於老婆預產期在7月，他擔心會提早報到，只要一有空就對著老婆的肚皮，好好跟兒子「溝通」，希望他別太早出來。提到女兒蕾蕾出生至今經常出國旅遊，他現場細算，驚訝2歲的她就已經去過11個國家。

宥勝（左）出席手遊活動。（記者趙世勳攝）