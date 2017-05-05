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（影音）瘋潮貴婦Melody明示老公 母親節就要這個了

2017/05/05 20:10

Melody出席Boucheron重新開幕暨珠寶展。（記者趙世勳攝）

〔記者王瀅娟／台北報導〕自封「瘋潮貴婦」的Melody出席Boucheron台北101旗艦店重新開幕記者會，堅持要攝影大哥們拍右臉，說自己「右臉時尚，左臉阿桑」，表示女人了解自己很重要，要了解自己的日常、風格，「像我覺得Boucheron的Serpent Boheme很適合我，母親節快到了，那手環也漂亮、戒指也漂亮，一起來我也OK喔！」明示老公母親節禮物就要這款啦！

Melody出席Boucheron重新開幕暨珠寶展。（記者趙世勳攝）

Melody在記者聯訪時大談夫妻相處之道，甜捧老公大器、有智慧，平常懂得讓她，她非常感謝；接著說老公工作很忙，所以重要節日她都會自己在老公的手機行事曆中標記，提醒老公，老公通常也會有所表示。「我沒一定要他送什麼，送禮是心意，所有收到的禮物都是額外紅利。」嘴上雖然這麼說，但還是不忘補上一句：「我相信透過你們（媒體），他就會知道我母親節禮物想要什麼了！」

Melody出席Boucheron重新開幕暨珠寶展。（記者趙世勳攝）

Melody相中的Serpent Boheme 18K金鑲鑽手環， 1,680,000元。（Boucheron提供）

Melody相中的Serpent Boheme玫瑰金鑲鑽戒指， 636,000元。（Boucheron提供）

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