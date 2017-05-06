《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億

李英愛時隔14年，以新劇《師任堂》復出螢光幕。（八大提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕由李英愛、宋承憲主演的韓劇《師任堂》，前晚在台韓同步播出完結篇，在韓以平均收視8.2%慘澹落幕，在台有線平均收視則以0.96坐收，30集不重複收視人口為43.7萬人。

《師任堂》斥資韓幣225億元（約台幣6.4億元）製作，首集在韓以15.6%的高收視起跑，但收視卻一路開高走低，最低收視更一度下探到6.1%，也讓不少衝著李英愛和宋承憲看劇的戲迷為他們抱不平，痛批劇本「浪費了李英愛、宋承憲的演技」。雖然《師任堂》收視苦吞敗仗，但靠著李英愛、宋承憲兩大韓流巨星加持，該劇的版權已外銷至台灣、日本、香港、中國、菲律賓等12個國家，光是海外的版權銷售金額，就已經達到韓幣170億元 （約台幣4.9億元）。

《師任堂》靠著李英愛（右）、宋承憲（左）兩大韓流巨星加持，置入廣告收入創下韓劇新高。（八大提供）

尤其《師任堂》劇中更置入了化妝品、飲料、電子產品等多樣商品，為製作公司帶來十分可觀收入，擊敗夯劇《太陽的後裔》、《鬼怪》，成為韓劇史上置入廣告收入最高的一部作品，展現《師任堂》的超強「吸金力」。據悉《太陽的後裔》置入廣告收入約韓幣30億元（約台幣8595萬元），而《鬼怪》的置入廣告收入，則超過韓幣30億元。

韓媒報導《太陽的後裔》置入廣告收入約為韓幣30億元。（東森戲劇台&太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供） 韓劇《鬼怪》劇情中也常出現置入性行銷橋段，置入廣告收入超過韓幣30億元。（翻攝自網路）