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趙麗穎自認慢熟不主動 用2個字形容陳偉霆

2017/05/05 20:03

趙麗穎與陳偉霆在《老九門》後期大放閃，槍咚、床咚樣樣來。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕中國女星趙麗穎因演出《花千骨》、《誅仙青雲志》、《蜀山戰記之劍俠傳奇》等劇，晉身為新一代戲劇女神，她在電視劇《老九門》中，演出富家千金尹新月一角，對飾演「佛爺」張啟山的陳偉霆一見鍾情，使出各種花招征服高冷佛爺，古靈精怪、可愛賣萌的模樣，也被網友封為「行走的表情包」，而「啟月夫婦」最後更開啟發糖模式，甜蜜餵食、床咚、椅咚、槍咚樣樣來，閃瞎大批粉絲。

趙麗穎與陳偉霆在《老九門》後期大放閃，槍咚、床咚樣樣來。（中天提供）

趙麗穎將千金小姐的個性發揮得淋漓盡致，她受訪時表示，這個角色自信、不妄自菲薄的個性與她較相似，但不同於尹新月主動出擊、勇敢追愛的類型，她平時是一個有點慢熟，不算特別主動的人，「我可能需要更長的時間去深刻地了解一個人，才能打開心扉。」

趙麗穎在《老九門》使出各種花招征服性情高冷的陳偉霆。（中天提供）　

這是趙麗穎與陳偉霆二度合作，雙方早已建立默契，許多戲份兩人都可以自己排練，陳偉霆曾大讚趙麗穎認真負責、說話坦率直白，趙麗穎也說：「跟陳偉霆一起工作氣氛會很好，人也相當『搞笑』！」看得出兩人的好交情。

趙麗穎在《老九門》對陳偉霆一見鍾情。（中天提供）

趙麗穎在娛樂圈算是數一數二的「吃貨」，在《老九門》中一出場就開始吃，而後的好幾場戲嘴巴也是停不下來，趙麗穎透露：「這次的導演之前也合作過，比較了解我，能充分的發揮我的『特長』，所以一上來就給我來了一堆吃的，我就在那邊了演一段戲，挺放鬆的。」

趙麗穎在《老九門》飾演新月飯店千金尹新月。（中天提供）

去年趙麗穎隨電影劇組來台拍攝，到士林夜市玩射擊，大啖各式美食，她向廣大台灣粉絲喊話：「很喜歡台灣，如果有機會一定還會來這裡的！」中視每週一至週四晚間 11 點、中天綜合台每周六、日中午12點，連播2小時。

趙麗穎在《老九門》飾演新月飯店千金尹新月。（中天提供）

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