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《通靈》索非亞今晚臉書直播 準備 和「他」對談閉關去

2017/05/05 19:56

《通靈少女》導演陳和榆、前靈媒索非亞今晚將在臉書直播，回應網友問題。（翻攝自通靈少女臉書）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕公視、HBO Asia合作影集《通靈少女》日前播畢，劇中女主角「謝雅真」角色原型的前靈媒索非亞，也跟著聲名大噪。先前索非亞曾分享自身通靈經驗，以及對風水、姓名學的看法，卻引來另一命理大師江柏樂不滿，對她下戰帖PK，今晚8點，她與導演陳和榆將在《通靈少女》臉書專頁，舉辦直播對談活動，公開徵求網友提問，屆時有望直接回應江柏樂的PK說法。

《通靈少女》日前播畢，郭書瑤主演角色「謝雅真」，角色原型取材自前靈媒索非亞。（公視提供）

《通靈少女》從30分鐘短片《神算》蛻變至今，搖身一變成為家喻戶曉的影集，導演陳和榆透露，當初是因為在報紙專欄上，看到索非亞的故事，才動念決定拍攝短片。拍攝期間，索非亞也擔任該劇指導，親身教導女主角郭書瑤作法等儀式。他透露，當初與索非亞聊天時，索菲亞曾再三表示「人真的不能迷信」，讓他印象深刻。

而導演陳和榆先前受訪時，曾表示接下來打算閉關寫論文，專心準備研究所畢業的相關事情，而索非亞近來也已暫停接受訪問，透露將回歸到正常生活，今晚的2人對談很可能是近期內2人最後一次合體公開受訪。

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