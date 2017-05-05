六月方奶迎敵 讚老公李易坦白

張書豪與黃遠躲在家門口埋伏準備打姊夫，兩人準備魔術方塊分散張翰注意力再突襲他。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕六月在公視、TVBS《酸甜之味》中如臨大敵，遇到勁敵第三者劉品言出現浮現婚姻危機，再加上老公張翰不懂避嫌「善意的謊言」造成誤會，六月暗自傷心淚流許久，而張書豪、黃遠為挺姊便蓋布袋伺候張翰。

張書豪與黃遠躲在家門口埋伏準備打姊夫，兩人準備魔術方塊分散張翰注意力再突襲他。（TVBS提供）

劇中張翰因擔心六月想太多，並未事先如實報備與上司劉品言單獨國外出差，事情曝光後六月委屈受氣哭得亂可憐，六月表示，自己的個性跟劇中「小恩」很像，遇到難過或委屈時，也是會選擇自己處理，至於像張翰劇中那樣的「善意謊言」，六月說：「完全不能接受！一定要坦白！李先生這點做的相當好、跟誰出去一定交代的很清楚。」

六月、張書豪、黃遠談心後感情更加堅固。（TVBS提供）

為了幫姊姊六月出氣，張書豪與黃遠不約而同躲在家門口埋伏準備打姊夫，兩人準備魔術方塊分散張翰注意力再突襲他，回想拍攝當時，六月笑說：「看張書豪跟黃遠對張翰蓋布袋，還先用魔術方塊引誘很好笑。」為了吸引劇中設定喜愛方正東西的張翰，六月還自行加戲，將魔術方塊塞到胸部，跑到張翰面前挺著胸問他：「老公，你看看我哪裡變方的？」突如其來的行徑讓張翰差點笑場。

《酸甜之味》每週六晚間9點於公視、晚間10點於TVBS歡樂台播出。