（影音）九把刀新片主角欽點阿樂 蔡凡熙獲選全靠媽

「阿樂」蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》中再度演出高中生角色。（群星瑞智提供）（記者盧家豪攝）

〔記者盧家豪／綜合報導〕導演九把刀原創劇本電影《報告老師！怪怪怪怪物！》請來「阿樂學長」蔡凡熙擔綱男主角，詮釋片中一惡霸高中生角色。談到為何選中蔡凡熙，九把刀笑稱：「他媽把他生的滿帥的，所以踏出成功的第一步！」

電影公司今釋出首支幕後花絮，曝光蔡凡熙的出道經過，蔡凡熙從千人的海選中脫穎而出，九把刀表示：「老大這個角色需要很帥，蔡凡熙就是這樣進來的。」蔡凡熙近日在《通靈少女》中飾演專情的阿樂學長人氣爆漲，這次在《報告老師！怪怪怪怪物！》卻扮演「屁孩」高中生，在班上帶頭霸凌同學。戲路多變被九把刀大讚「有天份、有風格」，甚至形容他是《鐵達尼號》中「率先取得了船票」的李奧納多。

九把刀（左）大讚蔡凡熙（左2）有演員天份又長得帥。（群星瑞智提供）

但蔡凡熙坦言，拍攝期間是他第一次演戲，常常緊張跑廁所，也怕自己做得不夠好。不過大批網友粉絲看過預告和花絮後都直呼期待，紛紛留言「想看你使壞」、「男神！」，先前到校園座談更吸引學生們熱烈要求簽名合影。

《報告老師！怪怪怪怪物！》7月28日全台上映。

（影片擷取自臉書，如遭移除請見諒。）