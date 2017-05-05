趙正平穿西裝堅持帥到最後 仍難逃灰頭土臉

趙正平在《綜藝3國智》闖關吃柿餅。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》請到趙正平擔任特別來賓，不改一貫硬派風格、依舊「國罵」不斷的他，節目中氣勢強壓其他主持群，不但擅自更改遊戲規則，遊戲闖關時又小動作不斷，動不動就爆走發飆，當場被封為「失控哥」！

趙正平參加《綜藝3國智》錄影。（台視提供）

大夥對趙正平真性情的反應是又愛又怕，只好將情緒轉嫁到買玩具手槍、手榴彈及青蛙造型童玩，納豆、李易、張立東在車上玩成一團，更直接對著趙正平開槍、丟手榴彈。沒想到趙正平對這些玩具愛不釋手，面部表情瞬間柔和了起來直說：「我還滿喜歡的！」一群人無心插柳意外收服「失控哥」。機靈的哈孝遠趁勢問：「那你自動降價來這邊啊！這麼多人陪你玩、多開心啊！」讓趙正平聽了再度失控大喊：「屁啦！怎麼可能，價錢我還要重新談勒！」

趙正平參加《綜藝3國智》錄影。（台視提供）

首度出現在節目中的趙正平，一身西裝搭背T恤帥氣出場，卻立刻被王少偉質疑：「我們是個外景節目你怎麼會穿個西裝來錄影？」，趙正平笑說：「外套脫掉氣勢就沒了。」堅持「帥到最後」的趙正平，儘管在寺廟前深情望著北埔柿餅，結果還是灰頭土臉收場，哈孝遠忍不住虧：「安排到廟前錄影就是希望你可以少講一點髒話。」沒想到趙正平立刻神回：「不好意思，我是基督徒所以也沒在怕的。」節目將於明（5/6）晚6點播出。