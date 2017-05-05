限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

李懿潑水節水球塞胸罩 哈孝遠小雞雞慘遭殃

2017/05/05 19:05

哈孝遠與李懿為《驚奇4超人》參與新北市的潑水節。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕哈孝遠與李懿在主持的中天外景節目《驚奇4超人》中，體驗新北市舉辦的潑水節，擁有200公分身高的哈孝遠，因高大體型被現場民眾當作潑水目標，讓李懿馬上遭受池魚之殃，現場小朋友還對她嗆聲：「這麼可怕的潑水節妳還敢來。」雖然被眾人圍攻，哈孝遠也不生氣，因為互相潑水，代表把祝福給對方，但他突然大喊：「不要噴小雞雞！」讓現場民眾笑翻。

哈孝遠與李懿為《驚奇4超人》參與新北市的潑水節。（中天提供）

兩人一邊體驗潑水節一邊尋找外國人，最後哈孝遠認為火力不夠強大，並拿出一桶水球補給，打算再衝進去與民眾奮戰，李懿直呼:「他們完蛋了！」哈孝遠卻突然質問李懿：「這裡是很健康的潑水節，妳為什麼把它弄髒？」原來是她沒有手拿水球，竟把水球放在胸罩裡，瞬間讓潑水節整個變調。

《驚奇4超人》主持人「151」林彥君到俄羅斯人家，與小孩Wawa穿上傳統服裝。（中天提供）

另外，郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿4位主持人來到台北火車站，意外捕獲俄羅斯辣媽Tanya，一行人徵求同意後，造訪她充滿俄羅斯風格的家，林彥均與郭彥君則一起換裝體驗俄羅斯道地的服裝。最後成員們帶著俄羅斯一家人體驗台灣的菜市場，Tanya一看到水果就開心尖叫：「俄羅斯人很愛吃水果，在台灣我每天吃。」另外，海鮮在俄羅斯非常昂貴，眼尖的Tanya馬上發現沒看過的石斑魚，頓時陷入瘋狂，抱起石斑魚作勢往郭彥均討親，讓他嚇到大喊：「No！No！No！」卻還是慘遭導演要求補親嘴畫面，郭彥均大罵之餘，為了節目效果還是乖乖的照做，最後還伸舌頭作勢與石斑魚喇舌，讓在旁其他成員哈哈大笑。

《驚奇4超人》造訪俄羅斯一家人。（中天提供）

郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿在《驚奇4超人》捕捉俄羅斯辣媽Tany。（中天提供）

《驚奇4超人》主持人郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠造訪俄羅斯人的家。（中天提供）

《驚奇4超人》主持人郭彥均節目中被拱與石斑魚喇舌。（中天提供）

相關新聞

推薦新聞
中國喪屍片完全抄襲《屍速列車》 鄉民喊丟人 中國喪屍片完全抄襲《屍速列車》 鄉民喊丟人
2017/05/05 10:44
節目上爆氣！ 劉寶傑：小孩上過陳星的課... 節目上爆氣！ 劉寶傑：小孩上過陳星的課...
2017/05/05 10:06
愛女要豬哥亮進食 看護病房外大吵 愛女要豬哥亮進食 看護病房外大吵
2017/05/05 12:23
不忍心看超渡 索非亞心疼「鬼其實很笨」 不忍心看超渡 索非亞心疼「鬼其實很笨」
2017/05/05 11:52
（獨家）豬哥亮話匣子大開精神佳 駁昏睡惡化傳言 （獨家）豬哥亮話匣子大開精神佳 駁昏睡惡化傳言
2017/05/05 14:32
劉樂妍自稱不是台灣人 網友集體狂酸 劉樂妍自稱不是台灣人 網友集體狂酸
2017/05/05 12:13
男友公司斷結婚夢 女星失魂落魄無心上工 男友公司斷結婚夢 女星失魂落魄無心上工
2017/05/05 11:20
江柏樂批索非亞 鳥掛師參戰圍剿 江柏樂批索非亞 鳥掛師參戰圍剿
2017/05/05 13:10
《初戀那件小事》女主角 薄紗寫真甩車震陰霾 《初戀那件小事》女主角 薄紗寫真甩車震陰霾
2017/05/05 12:08
豬哥亮病情穩定 病房新狀況是.... 豬哥亮病情穩定 病房新狀況是....
2017/05/05 17:08
SOD一姊過勞 操壞身體腎炎住院 SOD一姊過勞 操壞身體腎炎住院
2017/05/05 14:09
謝金燕赴紐約恐生變？經紀人雙手合十說… 謝金燕赴紐約恐生變？經紀人雙手合十說…
2017/05/05 14:13
心疼「台南女兒」林奕含遭遇 賴清德發文引論戰 心疼「台南女兒」林奕含遭遇 賴清德發文引論戰
2017/05/05 15:13
天海翼PK酒店妹 顧客爽翻此生無憾 天海翼PK酒店妹 顧客爽翻此生無憾
2017/05/05 10:30
（影音）看了起雞皮疙瘩！《通靈少女》MV曝光 （影音）看了起雞皮疙瘩！《通靈少女》MV曝光
2017/05/05 16:33
首先我要感謝媽咪…女星保證F奶純天然 首先我要感謝媽咪…女星保證F奶純天然
2017/05/05 11:02
谷阿莫侵權今早「首審」 半數認定他侵權！ 谷阿莫侵權今早「首審」 半數認定他侵權！
2017/05/05 17:15
餐廳宣傳「最強老爸」上門就免費吃 本尊真的來了 餐廳宣傳「最強老爸」上門就免費吃 本尊真的來了
2017/05/05 17:58
鄭少秋女兒戀愛了 鄭欣宜吹壞電風扇 鄭少秋女兒戀愛了 鄭欣宜吹壞電風扇
2017/05/05 14:26
（影音）好萊塢名導難忘台美女主播 隔10年竟一眼認出 （影音）好萊塢名導難忘台美女主播 隔10年竟一眼認出
2017/05/05 18:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.