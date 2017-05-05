李懿潑水節水球塞胸罩 哈孝遠小雞雞慘遭殃

哈孝遠與李懿為《驚奇4超人》參與新北市的潑水節。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕哈孝遠與李懿在主持的中天外景節目《驚奇4超人》中，體驗新北市舉辦的潑水節，擁有200公分身高的哈孝遠，因高大體型被現場民眾當作潑水目標，讓李懿馬上遭受池魚之殃，現場小朋友還對她嗆聲：「這麼可怕的潑水節妳還敢來。」雖然被眾人圍攻，哈孝遠也不生氣，因為互相潑水，代表把祝福給對方，但他突然大喊：「不要噴小雞雞！」讓現場民眾笑翻。

哈孝遠與李懿為《驚奇4超人》參與新北市的潑水節。（中天提供）

兩人一邊體驗潑水節一邊尋找外國人，最後哈孝遠認為火力不夠強大，並拿出一桶水球補給，打算再衝進去與民眾奮戰，李懿直呼:「他們完蛋了！」哈孝遠卻突然質問李懿：「這裡是很健康的潑水節，妳為什麼把它弄髒？」原來是她沒有手拿水球，竟把水球放在胸罩裡，瞬間讓潑水節整個變調。

《驚奇4超人》主持人「151」林彥君到俄羅斯人家，與小孩Wawa穿上傳統服裝。（中天提供）

另外，郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿4位主持人來到台北火車站，意外捕獲俄羅斯辣媽Tanya，一行人徵求同意後，造訪她充滿俄羅斯風格的家，林彥均與郭彥君則一起換裝體驗俄羅斯道地的服裝。最後成員們帶著俄羅斯一家人體驗台灣的菜市場，Tanya一看到水果就開心尖叫：「俄羅斯人很愛吃水果，在台灣我每天吃。」另外，海鮮在俄羅斯非常昂貴，眼尖的Tanya馬上發現沒看過的石斑魚，頓時陷入瘋狂，抱起石斑魚作勢往郭彥均討親，讓他嚇到大喊：「No！No！No！」卻還是慘遭導演要求補親嘴畫面，郭彥均大罵之餘，為了節目效果還是乖乖的照做，最後還伸舌頭作勢與石斑魚喇舌，讓在旁其他成員哈哈大笑。

《驚奇4超人》造訪俄羅斯一家人。（中天提供）

郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿在《驚奇4超人》捕捉俄羅斯辣媽Tany。（中天提供）

《驚奇4超人》主持人郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠造訪俄羅斯人的家。（中天提供）

《驚奇4超人》主持人郭彥均節目中被拱與石斑魚喇舌。（中天提供）