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AOA草娥可能退團？！缺席神隱兩個月

2017/05/05 18:37

AOA草娥消失兩個月未出現，引發退團猜疑。（翻攝自FNC官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團AOA當中的人氣女星草娥好像很久沒見？眼尖粉絲發現，AOA日前受邀參加表演活動，除了正在國外拍廣告的雪炫缺席之外，草娥也不見蹤影。

AOA受邀參加本月3日在南韓京畿道漣川郡舉辦的公演活動，到場後AOA七人團員只有五人到場。大家都知道雪炫在巴黎拍廣告所以沒出席，但是草娥怎麼不見人影？心細的粉絲更注意到草娥已經消失兩個月。

AOA出席活動，雪炫、草娥沒到。（翻攝自YouTube DaftTaengk）

更詭異的是，草娥不但沒有參加任何公開活動，也沒有更新個人IG，讓人懷疑她會不會退出AOA，但公司目前對此完全沒有做出回應。3日的活動當天，粉絲也聽出來原本應該由草娥演唱的部分，換成酉奈錄音後版本替代，雪炫唱的部分則是照原本播出，7人聲音瞬間變6人，更加啟人疑竇。

事實上，自從年初AOA結束3月11日宣傳《Angel’s Knock》專輯的演唱會之後，草娥就沒再現身，她自己的IG更停留在1月20日便沒再更新，等於人間蒸發兩個月。

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