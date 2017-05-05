林明禎張軒睿粉紅泡泡激升 卻被這坨給搞砸

張軒睿（左）、林明禎相濡以沫，共撐小傘浪漫指數破表。（種子提供）

〔記者洪素津／台北報導〕「全民隊長」林明禎繼首波電音舞曲主打《Change》一改她過去甜美形象，第二波抒情主打《不是不愛》MV男主角更是力邀「國民弟弟」張軒睿跨刀演出，MV中「林張CP」默契與熟悉度再升級，不過天外卻飛來一筆的「黃金」，殺得讓林明禎措手不及。

張軒睿跨刀演出林明禎新歌MV。（種子提供）

張軒睿大方獻出自己的MV處女秀，導演為呈現MV甜蜜氛圍，張軒睿與林明禎「相濡以沫」共飲一瓶礦泉水，更安排兩人在雨中漫步共撐一把小雨傘，這些充滿粉紅泡泡的浪漫劇情果然讓兩人一次到位，張軒睿表示事前有對林明禎說『妳就想像跟妳的男朋友一起雨中漫步會如何』，然後溝通完立刻開拍，果然一次就OK！」

林明禎裙擺慘遭鳥屎襲擊。（種子提供）

不過拍MV過程中突然飛來一個小插曲，一場林明禎在戶外準備轉場的空檔中，她正與工作人員和張軒睿相談甚歡時，突然間從天而降一坨鳥屎不偏不倚正落到她的裙襬上，大夥兒正驚慌處理這突如其來的「黃金屎運」，林明禎卻自我解嘲、大笑嚷著要去買樂透，更激發出一旁工作人員的創意，大笑「根本呼應了歌名『不屎不愛』」，接著更鼓譟她被「黃金」襲擊後唱片鐵定大賣，讓她好氣又好笑地回應：「希望承同事金口，真能如願成真！」

張軒睿跨刀演出林明禎新歌MV。（種子提供）